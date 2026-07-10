Del polvo al proyector: rescatan una valiosa colección de películas en 35 mm en una cava de Chacras de Coria

"Que en una misma colección compartan espacio películas tan dispares como 'Hakujitsumu' y 'Johnny Tolengo, el majestuoso' me parece de una belleza inenarrable". Con esa reflexión, publicada el 1 de julio en sus redes sociales, el crítico de cine e investigador Fernando Martín Peña resumió el asombro que le produjo la colección Rutini-Elizalde , un archivo cinematográfico que hasta hace pocas semanas permanecía olvidado en una antigua cava de Chacras de Coria .

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La noticia sorprendió a los cinéfilos de todo el país, tanto por el hallazgo como por la historia detrás del rescate. Peña anunció que había logrado adquirir la colección y trasladarla a la Filmoteca Buenos Aires , el archivo que dirige, donde ya comenzó un paciente trabajo de identificación, conservación y catalogación de cientos de rollos en 35 milímetros.

Durante años, las latas permanecieron apiladas bajo una capa de polvo, muchas de ellas con sus rótulos borrados por el paso del tiempo. Lo que parecía un conjunto anónimo de películas resultó ser un valioso archivo que podría contener copias únicas o incompletas de títulos del cine argentino e internacional. Ahora, cada rollo deberá ser revisado para reconstruir un patrimonio audiovisual que, en algunos casos, se creía perdido para siempre.

La historia comenzó con un dato inesperado. Según relató el propio Fernando Martín Peña, con quien este medio intentó comunicarse sin éxito, la archivista Sofía Elizalde le comentó sobre la existencia de una importante colección de material cinematográfico en 35 milímetros almacenada en una antigua cava mendocina. A partir de esa información se puso en marcha una operación que demandó reunir el dinero para adquirir el archivo, viajar a nuestra provincia en el día, contratar un flete de gran porte, cargar cientos de latas con la ayuda de voluntarios y trasladarlas hasta Buenos Aires antes de iniciar un largo proceso de identificación y conservación.

El vendedor resultó ser Marcelo Rutini, integrante de la tradicional familia vitivinícola mendocina, quien conserva el anhelo de convertir su histórica casa en un museo, un proyecto que, según relataron desde la Filmoteca, todavía no consigue el respaldo necesario para concretarse.

Pero el desafío más complejo no fue mover la colección: será descubrir qué contiene. Gran parte de las latas perdió toda identificación, por lo que ahora cada rollo debe abrirse e inspeccionarse para determinar a qué película pertenece, comprobar si la copia está completa y evaluar su estado de conservación antes de proyectarlos.

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Los resultados no tardaron en aparecer. Entre los primeros rollos revisados surgió un acto de "Los dioses ajenos", dirigida por Román Viñoly Barreto, conservado en un estado excepcional y con su Ferraniacolor original intacto.

El descubrimiento entusiasma especialmente a la Filmoteca porque ya posee otra copia de la película protagonizada por Olga Zubarry, aunque incompleta. Si aparecen los rollos restantes dentro de la colección mendocina, podría abrirse la posibilidad de restaurar una obra cuyo negativo original se considera perdido y que hoy no puede verse tal como fue concebida.

La colección también deparó otra sorpresa: una copia en 35 milímetros de "Hakujitsumu" (1964), del director japonés Tetsuji Takechi, considerada una obra pionera del cine erótico japonés.

Las latas en su nuevo hogar, la Filmoteca. Foto: Facebook de Fernando Martín Peña.

La película, estrenada en Argentina durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, siempre despertó curiosidad entre los investigadores por el tratamiento que recibió de la censura de la época. La Filmoteca ya conservaba una copia en 16 milímetros, pero el nuevo material encontrado en Mendoza corresponde a la versión en 35 mm y, hasta el momento, aparecieron seis de los ocho rollos que la componen.

El hallazgo abre nuevas preguntas sobre la circulación del filme en el país. Desde la institución buscan ahora reconstruir en qué sala mendocina fue exhibido en los años sesenta e incluso convocan a quienes puedan haber asistido a aquellas funciones.

Volviendo a la cita del primer párrafo, la diversidad del archivo también sorprende. En una misma colección conviven títulos de enorme valor histórico con producciones comerciales de las décadas siguientes, una mezcla que refleja, mejor que cualquier inventario, la historia de la exhibición cinematográfica en Argentina. Con el paso de los meses tendremos más novedades.