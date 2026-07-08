Estrenos de cine de este 9 de julio: "Moana" vuelve diez años después en formato live action

Era solo cuestión de tiempo. Tras varias producciones que trajeron clásicos de Disney al "live action", la nueva versión de "Moana" llega a los cines argentinos este jueves 9 de julio . Justo en vacaciones de invierno, con el objetivo de sumarse a competir en una cartelera difícil: todavía están allí "Toy Story 5" y "Minions & Monstruos".

Marca el debut cinematográfico de Catherine Laga'aia , la actriz australiana de raíces samoanas que asumirá el desafío de interpretar a una de las heroínas más populares entre los niños.

Aunque para muchos será un rostro nuevo, Laga'aia creció muy cerca de la industria del entretenimiento. Es hija del actor Jay Laga'aia, recordado por interpretar al capitán Gregar Typho en el universo de "Star Wars", una experiencia que le permitió conocer desde pequeña el trabajo frente a las cámaras.

La actriz dio una entrevista con el medio Excelsior recordó que el proceso para obtener el papel estuvo cargado de incertidumbre. Incluso llegó a creer que había perdido la oportunidad cuando una reunión fue cancelada a último momento.

"Recibí la llamada en febrero, creo que el 13 de febrero de 2024. Fue una videollamada por Zoom con Tommy (Thomas Kail, el director). De hecho, la primera llamada que habían programado se canceló, así que entré en pánico y pensé que había perdido el papel y se lo habían dado a alguien más, pero dos semanas después, agendaron otro Zoom y dije: 'Bueno, tal vez sigan siendo buenas noticias'. Recuerdo que Tommy se conectó y me dijo: 'Ésta es la mejor noticia que voy a dar en todo el día'".

La emoción se extendió a toda su familia cuando finalmente recibió la confirmación. "Yo estaba tan emocionada, estaba con mi mamá en ese momento y las dos nos pusimos a llorar de la alegría. En cuanto terminó la llamada, le marqué a mi papá, quien también se emocionó muchísimo; sin embargo, el anuncio oficial no se hizo público hasta unos cuatro meses después, así que prácticamente desaparecí de mi escuela preparatoria, dejé Australia y me vine a Estados Unidos".

El regreso de un clásico de Disney

La actriz tiene un reto difícil: cada live action despierta críticas a favor y en contra. Algunas de ellas, realmente implacables. Y en el caso de "Moana", convencer a los espectadores será algo todavía más difícil, ya que la película tiene apenas 10 años (fue estrenada en 2016), por lo que la versión original está todavía muy presente en el imaginario de la gente.

Laga'aia considera que interpretar a Moana tiene un significado especial. No sólo representa a una heroína valiente y decidida, sino también a las culturas de las islas del Pacífico, con las que mantiene un fuerte vínculo familiar.

"Es realmente especial poder interpretarla y formar parte de su historia. Creo que es un personaje sumamente inspirador para todo el mundo: es muy valiente, poderosa y apasionada. Más allá de eso, tengo esa conexión directa con el hecho de que ella comparte mi cultura. Crecí con ella y crecí viendo a Auli'i Cravalho interpretándola. Así que ahora poder ponerme en sus zapatos y hacer lo que ella hizo es verdaderamente especial. Me siento muy orgullosa de ser parte de esto y de poder levantar la voz para mostrar mi cultura al resto del mundo".

Del camarín de Hamilton al universo de Moana

El encargado de dirigir esta nueva adaptación es Thomas Kail, ganador de tres premios Emmy y responsable del exitoso musical "Hamilton". Para él, el proyecto también significó cerrar un círculo creativo junto a Lin-Manuel Miranda, compositor de las canciones originales de Moana.

Kail recordó que durante la producción de "Hamilton", Miranda alternaba los ensayos con la composición de la banda sonora de la película animada. "Lin y yo hemos trabajado juntos durante muchísimo tiempo. Cuando estábamos montando Hamilton en Broadway, él simultáneamente componía 'Moana'. Solía juntar a nuestros amigos del elenco de Hamilton para grabar las maquetas de las canciones de 'Moana' y en cuanto las escuché, supe que algo muy especial estaba naciendo. Después, como todo el mundo, compré mi boleto para ir a ver la película animada al cine".

El director reveló que durante el rodaje del live action vivió un momento especialmente emotivo. "No le dije a Lin que me había gustado porque siempre intento mantenerlo humilde, pero hubo un momento en el rodaje actual que realmente me impactó, pues estábamos sentados en el set mientras Catherine interpretaba uno de los números musicales y mientras ella cantaba, me quedé pensando: '¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de aquel camerino a este preciso momento, pudiendo trabajar en la película juntos?'. Fue una alegría inmensa volver a colaborar con él y es algo que realmente atesoraré de esta experiencia".

Para Kail, la esencia del proyecto estuvo en respetar el espíritu de la película original, pero permitiendo que sus nuevos protagonistas aportaran su propia identidad.

Así lo expresó: "Yo vengo del mundo del teatro, donde las obras se reviven constantemente y siempre hay espacio para nuevas interpretaciones. En una producción como 'Hamilton', cuando un show dura tantos años en cartelera, docenas de actores pasan por esos mismos papeles y el reto siempre es: '¿Cómo se apropian del personaje? ¿Cómo logran que la historia se mantenga intacta, pero aportando un sentimiento propio?'. Eso es exactamente lo que tuvimos la oportunidad de hacer aquí".

El director recordó también la emoción de escuchar por primera vez a Catherine interpretar las canciones compuestas por Miranda. "Desde el segundo en que Catherine entró a la cabina de grabación y yo estaba allí con Lin y con nuestro productor musical y vocal, Alex Lacamoire, nos miramos los unos a los otros. Estábamos en el mismo estudio de grabación donde hemos trabajado muchísimo, pues ahí grabamos los discos de 'In the Heights' y de 'Hamilton'. Verla entrar ahí e interpretar esta música, la cual Lin escribió originalmente cuando se suponía que debía estar concentrado escribiendo 'Hamilton', fue un momento de absoluta nostalgia y sumamente especial para nosotros".

Otro estreno

"Evil Dead: En llamas": La icónica saga de terror regresa a la pantalla grande con esta nueva entrega que promete sangre, posesiones demoníacas y el regreso de los temibles Deadites. La historia sigue a una mujer que, tras la muerte de su esposo, busca refugio junto a sus suegros en la aislada casa familiar. Sin embargo, el duelo pronto se convierte en una pesadilla cuando los integrantes de la familia comienzan a transformarse, uno por uno, en Deadites. Lo que parecía una reunión para encontrar consuelo se transforma en un auténtico infierno, mientras la protagonista descubre que los votos hechos en vida pueden perdurar incluso después de la muerte. La película está dirigida por Sébastien Vanicek y protagonizada por Souheila Yacoub, Hunter Doohan y Luciane Buchanan.