La Renga confirmó su show en Mendoza: cuál es la fecha elegida

A través de una publicación, La Renga ratificó que vuelve a Mendoza y tocará en el teatro griego Frank Romero Day.

Siguen los megashows en el Frank Romero Day: La Renga actuaría en el teatro griego en noviembre

Los rumores sobre un regreso de La Renga a Mendoza, que comenzaron a tomar fuerza la semana pasada, se confirmaron. En su redes la banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli oficializó que se presentarán en noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, un escenario que en el último año dejó de destinarse exclusivamente a la Fiesta Nacional de la Vendimia y se consolidó como sede de grandes recitales de rock.

La información, anticipada anteriormente en Aconcagua Radio, ahora puede ser ratificada.

@larenga La Renga llegará a Mendoza en Noviembre. Concierto en el Teatro Griego Frank Romero Day

Fue anticipo de @pablosegura5 en @Aconcagua_radio pic.twitter.com/Agh9fAwzhJ — Pablo Pérez Delgado (@PerezDel2000) June 29, 2026 A través de un afiche que confirma, junto con la de Mendoza, otras fechas en distintos lugares de Argentina, La Renga confirmó que la presentación en nuestra provincia será el sábado 21 de noviembre, a las 20.

Como cabe esperar, este será seguramente uno de los espectáculos de rock más importantes del año en Mendoza y reforzará la decisión del Gobierno provincial de utilizar el Frank Romero Day como un espacio para grandes producciones musicales, más allá de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esa política comenzó a consolidarse en 2025 y continuó durante 2026, luego de la buena respuesta del público y de los productores.

Frank Romero Day: un escenario que se convirtió en plaza para grandes recitales El Teatro Griego Frank Romero Day dejó de ser un espacio reservado exclusivamente para la Vendimia, decíamos. En el último año comenzó a recibir espectáculos masivos que demostraron el potencial del anfiteatro como sede de conciertos al aire libre.