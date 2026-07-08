8 de julio de 2026 - 13:48

La Renga confirmó su show en Mendoza: cuál es la fecha elegida

A través de una publicación, La Renga ratificó que vuelve a Mendoza y tocará en el teatro griego Frank Romero Day.

Siguen los megashows en el Frank Romero Day: La Renga actuaría en el teatro griego en noviembre

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los rumores sobre un regreso de La Renga a Mendoza, que comenzaron a tomar fuerza la semana pasada, se confirmaron. En su redes la banda liderada por Gustavo "Chizzo" Nápoli oficializó que se presentarán en noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, un escenario que en el último año dejó de destinarse exclusivamente a la Fiesta Nacional de la Vendimia y se consolidó como sede de grandes recitales de rock.

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La información, anticipada anteriormente en Aconcagua Radio, ahora puede ser ratificada.

A través de un afiche que confirma, junto con la de Mendoza, otras fechas en distintos lugares de Argentina, La Renga confirmó que la presentación en nuestra provincia será el sábado 21 de noviembre, a las 20.

Como cabe esperar, este será seguramente uno de los espectáculos de rock más importantes del año en Mendoza y reforzará la decisión del Gobierno provincial de utilizar el Frank Romero Day como un espacio para grandes producciones musicales, más allá de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esa política comenzó a consolidarse en 2025 y continuó durante 2026, luego de la buena respuesta del público y de los productores.

Frank Romero Day: un escenario que se convirtió en plaza para grandes recitales

El Teatro Griego Frank Romero Day dejó de ser un espacio reservado exclusivamente para la Vendimia, decíamos. En el último año comenzó a recibir espectáculos masivos que demostraron el potencial del anfiteatro como sede de conciertos al aire libre.

El puntapié inicial lo dio Los Piojos, que reunió a unas 30.000 personas en un show que marcó el regreso del grupo a Mendoza y confirmó la capacidad del lugar para albergar recitales de gran convocatoria. Aquella experiencia, en mayo del año pasado, fue considerada un éxito tanto desde lo artístico como desde lo organizativo.

Posteriormente, el escenario también recibió una multitudinaria fiesta electrónica con los DJs Øostil y Magdalena, mientras que para este año ya se concretaron los recitales de Tan Biónica y, hace apenas unos días, el Pity Álvarez.

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