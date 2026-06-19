19 de junio de 2026 - 08:50

"Disculpa humillante": la reacción de los medios internacionales a lo que dijo Florencia Peña sobre Jorge Messi

Desde Chile hasta Irlanda, la prensa destacó el escándalo con la falsa noticia sobre la salud del papá de Lionel Messi en Luzu TV.

Disculpa humillante: la reacción de los medios internacionales a lo que dijo Florencia Peña sobre Jorge Messi

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El escándalo de Florencia Peña y el padre de Lionel Messi en los medios del mundo

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En Estados Unidos, el New York Post se hizo eco de la polémica al titular: "Una presentadora de televisión renuncia tras informar falsamente que el padre de Lionel Messi había fallecido durante el Mundial".

"Peña se enfrentó a una fuerte reacción negativa por parte de los seguidores de Messi y de los argentinos por el error, incluyendo un ataque en redes del presidente Javier Milei", destacó el diario estadounidense sobre el revuelo político posterior.

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En Inglaterra, el medio Daily Mail indicó en la noticia de lo ocurrido en Luzu TV: "La presentadora que afirmó que el padre de Lionel Messi había muerto renuncia a su trabajo y ofrece una disculpa humillante".

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En tanto, The Guardian agregó: "La familia de Lionel Messi pide 'humanidad' mientras su padre recibe tratamiento médico".

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Desde Irlanda, The Sun sumó en la nota que "Peña procedió a disculparse en un comunicado propio, al tiempo que confirmaba que se había separado de Luzu TV".

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En Perú, RPP tituló: "'Estoy mortificada': Florencia Peña pide perdón a la familia de Lionel Messi tras emitir falsa noticia".

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Mientras tanto, en Chile, el diario BioBio resaltó: "Comediante que lanzó fake news de la muerte del padre de Messi llora en vivo tras ser despedida".

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Por último, el medio Excélsior, de México, se preguntó: "¿Quién es Florencia Peña? La conductora que anunció la falsa muerte del papá de Messi".

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