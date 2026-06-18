"Qué quilombo que armé": la reacción de Jorge Messi desde su internación

La familia de Jorge Messi decidió romper el silencio luego de la falsa noticia que circuló sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi . En medio del revuelo mediático generado por la difusión de esa información errónea, el protagonista de la historia sorprendió con una respuesta cargada de humor desde la clínica donde permanece internado.

Del enojo a la cancha: el gesto de Messi en la práctica de Argentina tras una falsa noticia sobre su padre

La revelación se produjo durante una emisión de LAM , cuando el conductor Ángel de Brito contó que mantenía una conversación por mensajes con Celia Cuccittini , madre del capitán de la Selección argentina.

Según relató De Brito, Celia le confesó que la situación fue muy difícil para la familia. “Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dijo que fue horrible” , contó el periodista al aire.

Sin embargo, también aclaró que Jorge se encontraba estable y siguiendo el programa desde el centro de salud donde continúa internado. “Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge” , reveló el conductor.

En ese contexto, De Brito compartió la respuesta que habría dado Jorge Messi al ver semejante repercusión mediática. “Jorge está mirando y dice: ‘Qué quilombo que armé’”, relató el periodista.

La frase provocó risas en el estudio y fue interpretada como una forma de desdramatizar una situación que generó preocupación en el entorno familiar y una fuerte repercusión pública. Celia también comentó que suelen seguir habitualmente el programa juntos durante el proceso de recuperación. “Siempre mira LAM conmigo”, le escribió al conductor.

Un episodio que comienza a quedar atrás

Con la confirmación directa de que Jorge Messi evoluciona favorablemente, la polémica generada por la fake news parece empezar a quedar atrás para la familia. El episodio tuvo importantes repercusiones en el mundo del streaming y los medios de comunicación, pero la reacción distendida del padre de Lionel Messi aportó una cuota de alivio después de varios días de tensión.

Al cierre del programa, De Brito resumió el sentimiento general sobre lo ocurrido. “Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota”, expresó.