Del enojo a la cancha: el gesto de Messi en la práctica de Argentina tras una falsa noticia sobre su padre

La Selección Argentina vivió una de las jornadas más intensas y atípicas en lo que va de su concentración en los Estados Unidos. Mientras el búnker comandado por Lionel Scaloni afina los últimos detalles futbolísticos pensando en el trascendental choque del próximo lunes 22 de junio ante Austria, el clima interno se vio sacudido por cuestiones extrafutbolísticas que obligaron al máximo referente del plantel a tomar la palabra.
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Lionel Messi sonríe en la práctica de la Selección Argentina.
Gentileza: @AFA.
El descargo de Lionel Messi tras el falso rumor que sacudió a su familia
El foco de atención de la jornada no estuvo inicialmente en las tácticas ni en el césped, sino en una fake news que corrió con fuerza en las redes sociales. Lionel Messi debió salir a desmentir de forma categórica un grave rumor que se desató en las últimas horas sobre la salud de su padre, Jorge Messi, el cual incluía falsas informaciones sobre su fallecimiento.
Lejos de dejarse afectar por el delicado momento, el capitán de la Albiceleste demostró una vez más su templanza y liderazgo. En una muestra de total compromiso, Messi encabezó la salida de los dirigidos por Scaloni al campo de entrenamiento en Kansas City, disipando cualquier tipo de duda sobre su foco mental de cara al segundo compromiso del Grupo en el Mundial 2026.
Práctica en Kansas City: Scaloni define el XI con la mira en Austria
Con el conflicto aclarado, el cuerpo técnico se enfocó de lleno en los trabajos con balón. La Selección Argentina sabe que el duelo ante Austria del próximo lunes será clave para asegurar la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo, por lo que Scaloni no quiere dejar ningún cabo suelto en la preparación física y táctica en suelo norteamericano.