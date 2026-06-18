Del enojo a la cancha: el gesto de Messi en la práctica de Argentina tras una falsa noticia sobre su padre

En la antesala del partido ante Austria por el Mundial 2026 , una falsa noticia sobre la familia de Messi alteró la calma de la Selección Argentina.

A pesar de un día muy agitado, Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros en Kansas City.

La Selección Argentina vivió una de las jornadas más intensas y atípicas en lo que va de su concentración en los Estados Unidos. Mientras el búnker comandado por Lionel Scaloni afina los últimos detalles futbolísticos pensando en el trascendental choque del próximo lunes 22 de junio ante Austria, el clima interno se vio sacudido por cuestiones extrafutbolísticas que obligaron al máximo referente del plantel a tomar la palabra.

image Lionel Messi sonríe en la práctica de la Selección Argentina. Gentileza: @AFA. El descargo de Lionel Messi tras el falso rumor que sacudió a su familia El foco de atención de la jornada no estuvo inicialmente en las tácticas ni en el césped, sino en una fake news que corrió con fuerza en las redes sociales. Lionel Messi debió salir a desmentir de forma categórica un grave rumor que se desató en las últimas horas sobre la salud de su padre, Jorge Messi, el cual incluía falsas informaciones sobre su fallecimiento.

Lejos de dejarse afectar por el delicado momento, el capitán de la Albiceleste demostró una vez más su templanza y liderazgo. En una muestra de total compromiso, Messi encabezó la salida de los dirigidos por Scaloni al campo de entrenamiento en Kansas City, disipando cualquier tipo de duda sobre su foco mental de cara al segundo compromiso del Grupo en el Mundial 2026.