18 de junio de 2026 - 20:58

Del enojo a la cancha: el gesto de Messi en la práctica de Argentina tras una falsa noticia sobre su padre

En la antesala del partido ante Austria por el Mundial 2026, una falsa noticia sobre la familia de Messi alteró la calma de la Selección Argentina.

A pesar de un día muy agitado, Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros en Kansas City.&nbsp;

A pesar de un día muy agitado, Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros en Kansas City. 

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Gentileza: @AFA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina vivió una de las jornadas más intensas y atípicas en lo que va de su concentración en los Estados Unidos. Mientras el búnker comandado por Lionel Scaloni afina los últimos detalles futbolísticos pensando en el trascendental choque del próximo lunes 22 de junio ante Austria, el clima interno se vio sacudido por cuestiones extrafutbolísticas que obligaron al máximo referente del plantel a tomar la palabra.

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Lionel Messi sonr&iacute;e en la pr&aacute;ctica de la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Lionel Messi sonríe en la práctica de la Selección Argentina.

El descargo de Lionel Messi tras el falso rumor que sacudió a su familia

El foco de atención de la jornada no estuvo inicialmente en las tácticas ni en el césped, sino en una fake news que corrió con fuerza en las redes sociales. Lionel Messi debió salir a desmentir de forma categórica un grave rumor que se desató en las últimas horas sobre la salud de su padre, Jorge Messi, el cual incluía falsas informaciones sobre su fallecimiento.

Práctica en Kansas City: Scaloni define el XI con la mira en Austria

Con el conflicto aclarado, el cuerpo técnico se enfocó de lleno en los trabajos con balón. La Selección Argentina sabe que el duelo ante Austria del próximo lunes será clave para asegurar la clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo, por lo que Scaloni no quiere dejar ningún cabo suelto en la preparación física y táctica en suelo norteamericano.

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