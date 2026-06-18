Una histórica marca de lujo y reconocida a nivel mundial, que vistió a Messi, llega a la Argentina

Una de las firmas más reconocidas del lujo italiano llega a la Argentina con una apertura inédita en junio 2026. Se trata de Dolce & Gabbana , la marca fundada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que eligió Patio Bullrich para instalar su primera tienda oficial en el mercado local.

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El desembarco genera expectativa porque no se trata solo de una marca de moda internacional. La firma vistió a celebridades globales y tuvo un vínculo especial con Lionel Messi , quien protagonizó campañas y producciones asociadas a la casa italiana.

La tienda estará ubicada en Patio Bullrich , uno de los centros comerciales más ligados al consumo premium en Buenos Aires.

El local tendrá una superficie de 216 metros cuadrados y ofrecerá una propuesta integrada por indumentaria, calzado y accesorios . La apertura fue prevista para junio de 2026, dentro de una estrategia del shopping para reforzar su oferta de marcas internacionales de alta gama.

Dolce & Gabbana es una firma italiana nacida en la década de 1980 y convertida en una referencia mundial del lujo. Su estética combina sastrería, diseño mediterráneo, estampas fuertes y una identidad visual muy reconocible en pasarelas, campañas y alfombras rojas.

La llegada a la Argentina marca un movimiento relevante porque no se trata de una venta ocasional ni de productos traídos por terceros. La información publicada habla de una tienda oficial, lo que implica una experiencia de marca más cercana a la que ofrece en otros mercados internacionales.

El vínculo de Dolce & Gabbana con Lionel Messi

La relación de la marca con Lionel Messi fue uno de los detalles más comentados. El futbolista argentino protagonizó producciones para Dolce & Gabbana y también quedó asociado a la firma por algunos de sus looks más recordados fuera de la cancha.

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Uno de los casos más mencionados fue el traje a lunares que Messi usó en la gala del Balón de Oro 2012. Aquella elección tuvo repercusión internacional y reforzó el vínculo entre el capitán argentino y la casa italiana.

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Un movimiento dentro del mercado premium local

La apertura se produce en un contexto de renovación de la oferta de Patio Bullrich. El shopping incorporó y renovó propuestas como Paul & Shark, Diesel, Montblanc y Adolfo Domínguez, además de mantener marcas internacionales de moda y lujo.

En ese escenario, Dolce & Gabbana aparece como una señal para el segmento premium: Buenos Aires vuelve a estar en el radar de firmas globales que buscan consumidores de alta gama, turismo internacional y experiencias de compra diferenciadas.

Qué productos se podrán encontrar

La tienda estará centrada en ropa, calzado y accesorios. No se publicaron precios oficiales para Argentina ni un listado completo de productos, por lo que no corresponde anticipar valores.

Lo esperable es que la propuesta siga la línea internacional de la marca, con piezas de diseño italiano, artículos de lujo y una experiencia comercial alineada con el estándar global de Dolce & Gabbana.