4 de agosto de 2026 - 22:15

Cómo limpiar un sofá manchado sin frotar, sin gastar dinero y en pocos minutos

Un truco de limpieza con tapa de olla y una mezcla casera está reemplazando a los productos de tapicería. El método es sencillo y sin gastar dinero de más.

El método no reemplaza una limpieza profunda y profesional pero funciona como mantenimiento regular sin gastar dinero.

El método no reemplaza una limpieza profunda y profesional pero funciona como mantenimiento regular sin gastar dinero.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

El sofá es uno de los muebles más usados de la casa y también es uno de los que acumula más polvo, sudor, pelo de mascotas y pequeñas manchas. Aunque la suciedad no sea visible, aparece en la tela y altera tanto el aspecto como el olor de la tapicería. Un método ofrece pocos ingredientes y elementos sin gastar dinero.

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A pesar de eso, muchas personas postergan la limpieza porque creen que el proceso demanda demasiado esfuerzo o el pago de un servicio de lavandería especializado. Sin embargo, una técnica que viene ganando popularidad en redes sociales promete facilitar esta tarea usando ingredientes simples y un utensilio doméstico muy común: una tapa de olla.

Todo el proceso, incluyendo el paso de aspirado previo, lleva unos 30 minutos.

Todo el proceso, incluyendo el paso de aspirado previo, lleva unos 30 minutos.

Cómo es la mezcla casera que afloja la suciedad

Antes de empezar, el primer paso es preparar una solución que ayude a aflojar la suciedad acumulada en las fibras de la tela.

Se necesita:

  • 400 ml de agua.
  • 100 ml de vinagre (de cualquier tipo).
  • 3 cucharadas de jabón para platos.
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio.
  • Unas gotas de esencia perfumada (opcional).

Cómo prepararlo paso a paso

  1. Primero poné el agua y el vinagre en un recipiente.
  2. Después agregá el jabón para platos y el bicarbonato de sodio. En ese punto la mezcla va a producir espuma por la reacción química entre los ingredientes: hay que esperar unos instantes y revolver bien hasta que el bicarbonato se disuelva por completo y la espuma desaparezca.

El fundamento detrás de esta combinación es sólido

El vinagre, compuesto principalmente por ácido acético y agua, actúa como un ácido suave que ayuda a descomponer suciedad, grasa y residuos pegajosos, haciéndolos más fáciles de retirar.

El jabón para platos suma poder de limpieza adicional al descomponer la grasa, mientras que el bicarbonato de sodio es no tóxico y seguro para usar cerca de personas y mascotas, además de ser una alternativa económica y accesible frente a los productos de limpieza especializados.

La tapa de olla marca la diferencia

La particularidad de esta técnica está en usar una tapa de olla común como soporte para aplicar la solución sobre el sofá. Se necesita una tapa de olla con asa, un paño limpio y húmedo, un paño limpio y seco.

Paso a paso

  1. Primero remojá el paño en la mezcla y escurrí bien: la tela tiene que quedar solo húmeda, sin exceso de líquido.
  2. Después extendé el paño sobre una superficie, colocá la tapa de olla en el centro y tirá las cuatro esquinas hacia arriba, sujetándolas con el asa.
  3. De esta forma, la tapa funciona como un soporte que facilita aplicar presión durante la limpieza sin tener que frotar con la mano directamente.

Cómo limpiar correctamente el sofá

  1. Con el paño sujeto a la tapa, deslizá el utensilio sobre el sofá con movimientos continuos de lado a lado. Hay que pasar por toda la superficie: asientos, respaldos, brazos y laterales.
  2. A medida que el paño se desliza sobre la tela, ayuda a eliminar el polvo, los residuos y parte de la suciedad acumulada sin necesidad de un esfuerzo físico excesivo.
  3. Si el paño se ensucia mucho, conviene enjuagarlo en la solución, escurrirlo de nuevo y continuar hasta terminar con toda la tapicería.

El paso final: un paño seco para acelerar el secado

Después de completar el primer paso, reemplazá el paño húmedo por uno completamente limpio y seco.

Volvé a colocar la tapa de la misma manera y pasá por todo el sofá. Este paso absorbe parte de la humedad restante, acelera el secado de la tela, ayuda a conseguir un acabado más uniforme y reduce el tiempo necesario para volver a usar el mueble.

Este método combina algo que pocos trucos de limpieza logran: efectividad en minutos, ingredientes que ya suelen estar en casa y una técnica que reduce el esfuerzo físico de frotar gracias al soporte rígido de la tapa.

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