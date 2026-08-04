Budín de durazno y dulce de leche sin azúcar agregada: una receta fácil, húmeda y esponjosa que se hace con pocos ingredientes

Si buscás una receta sencilla para acompañar el mate o el café, este budín de durazno y dulce de leche sin azúcar agregada es una excelente opción. Se prepara con apenas cuatro ingredientes principales, no requiere técnicas complicadas y el puré de duraznos le aporta una textura muy húmeda y un sabor suave.
La receta rinde tres budines medianos y puede personalizarse con un relleno de dulce de leche y nueces para darle un toque extra de sabor.
Ingredientes para preparar budín de durazno y dulce de leche
Para tres budines medianos necesitás:
- Dulce de leche extra para el relleno.
- Nueces picadas.
- Almíbar de la lata para humedecer los budines.
Cómo hacer budín de durazno y dulce de leche paso a paso
1. Preparar el puré de duraznos
Procesá o licuá los duraznos junto con una pequeña cantidad del almíbar hasta obtener una preparación lisa y sin trozos.
2. Incorporar los ingredientes húmedos
Agregá los huevos y el dulce de leche al puré de duraznos. Mezclá bien hasta conseguir una preparación homogénea.
3. Añadir la harina
Incorporá la harina leudante de a poco mientras mezclás para evitar la formación de grumos. La masa debe quedar espesa y uniforme.
4. Armar los budines
Enmantecá los moldes y volcá la mitad de la preparación.
Si querés un budín con relleno, distribuí cucharadas de dulce de leche y algunas nueces picadas en el centro.
Luego cubrí con el resto de la mezcla.
5. Hornear
Llevá los budines a un horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 40 minutos.
Antes de retirarlos, comprobá la cocción introduciendo un palillo o cuchillo fino en el centro. Si sale limpio, ya están listos.
6. Humedecer con almíbar
Apenas salgan del horno, pincelá la superficie con un poco del almíbar de los duraznos. Este paso ayuda a mantener una miga más húmeda y realza el sabor de la fruta.
Consejos para que el budín quede más húmedo y sabroso
- Procesá bien los duraznos para obtener una textura uniforme.
- No incorpores toda la harina de una sola vez; agregala de forma gradual.
- Evitá excederte en el tiempo de cocción para que el budín no pierda humedad.
- Si buscás un sabor más intenso, agregá el relleno de dulce de leche y nueces antes de llevar los moldes al horno.
- Una vez frío, conservá el budín bien envuelto para que mantenga su textura esponjosa durante varios días.