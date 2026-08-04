4 de agosto de 2026 - 20:15

Qué corte de carne usar para milanesas: las diferencias entre nalga, bola de lomo y cuadrada y cuál es mejor

Elegir el corte de carne adecuado puede marcar la diferencia al preparar milanesas. Nalga, bola de lomo y cuadrada son las opciones más populares.

Los diferentes tipos de carne ofrecen un sabor y un rendimiento distintos.

Los diferentes tipos de carne ofrecen un sabor y un rendimiento distintos.

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Por Lucas Vasquez

Las milanesas son uno de los platos más tradicionales de la cocina Argentina, aunque no todos los cortes de carne brindan el mismo resultado. Antes de comprar, conviene conocer las características de cada opción para elegir la que mejor se adapte al gusto de cada familia.

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Nalga, bola de lomo y cuadrada suelen ser las alternativas más utilizadas. Si bien todas sirven para preparar milanesas, presentan diferencias en terneza, jugosidad y cantidad de grasa, aspectos que influyen directamente en el resultado final.

En estos cortes, el pan rallado se pega mejor y ayuda a conseguir una cobertura más uniforme.

En estos cortes, el pan rallado se pega mejor y ayuda a conseguir una cobertura más uniforme.

Nalga, bola de lomo y cuadrada: en qué se diferencian

  • La nalga es uno de los cortes más elegidos por su equilibrio entre terneza y sabor. Tiene fibras finas y poca grasa, lo que permite obtener milanesas suaves y de buen tamaño. Además, conserva bien su jugosidad cuando se cocina correctamente.
  • La bola de lomo se caracteriza por ser un corte muy magro y de textura uniforme. Al tener menos grasa, las milanesas quedan más livianas, aunque es importante no cocinarlas de más para evitar que se resequen.
  • Por su parte, la cuadrada ofrece una carne firme y un poco menos tierna que la nalga, pero también resulta una excelente alternativa para este tipo de preparación. Generalmente tiene un precio más accesible y rinde muy bien cuando los bifes se cortan finos y se golpean ligeramente antes de rebozarlos.
Es conveniente dejar reposar las milanesas ya rebozadas durante algunos minutos antes de cocinarlas.

Es conveniente dejar reposar las milanesas ya rebozadas durante algunos minutos antes de cocinarlas.

Cuál es el mejor corte para preparar milanesas

No existe una única respuesta, ya que la elección depende del resultado que se busque y del presupuesto disponible.

  • Para quienes priorizan la terneza, la nalga suele ser la opción más recomendada.
  • Si el objetivo es obtener una milanesa con muy poca grasa, la bola de lomo aparece como una excelente alternativa.
  • En cambio, quienes buscan una buena relación entre calidad y precio suelen optar por la cuadrada.

Más allá del corte elegido, algunos detalles ayudan a mejorar el resultado. Es recomendable retirar el exceso de grasa y nervios, cortar los bifes de un grosor parejo y utilizar un rebozado que se adhiera correctamente a la carne.

Con cualquiera de estos tres cortes es posible obtener excelentes milanesas. La diferencia estará en la textura, la jugosidad y el presupuesto, por lo que conocer las características de cada uno permite elegir la opción más adecuada para cada ocasión.

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