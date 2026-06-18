"Solo disculpas...": Flor Peña habló de su mensaje a la madre de Lionel Messi

La actriz y conductora Florencia Peña se refirió públicamente al escándalo generado por la difusión de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi , padre del capitán de la Selección argentina. En una entrevista televisiva, reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, reveló que se comunicó con la familia Messi para disculparse y confirmó que decidió apartarse de la cobertura del Mundial que iba a comenzar este domingo.

Repudio de famosos y bajas de sponsors: las repercusiones en Luzu tras el error de Flor Peña

Visiblemente emocionada, Peña explicó que creyó que la información ya había sido difundida y confirmada por distintos medios antes de mencionarla al aire. “ Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije”, sostuvo durante la entrevista.

Además, remarcó que durante el programa no suele trabajar con teléfono celular ni computadora, por lo que dependió de la información que circulaba dentro del equipo. La conductora contó también que decidió comunicarse con Celia Messi , madre de Lionel Messi, para expresarle personalmente su arrepentimiento por lo sucedido.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme” , relató. Según explicó, el contenido del mensaje estuvo centrado exclusivamente en pedir disculpas por la situación. También aclaró que no recibió respuesta y que tampoco esperaba una contestación.

“Solamente quería que ella supiera de mi boca que lamentaba muchísimo lo que había pasado”, afirmó. "Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más", reflexionó en otro momento de la entrevista.

Su salida de la cobertura y el respaldo al equipo

Peña también confirmó que decidió bajarse de la cobertura del Mundial que tenía prevista junto a Luzu TV. “Yo hablé con Nico. No puedo seguir en el programa ahora. Nuestro programa es alegría, no es momento”, expresó en referencia a Nicolás Occhiato.

Por otra parte, intentó evitar que el error tuviera consecuencias laborales para quienes participaron en la producción del programa. Según contó, fue ella misma quien pidió que no hubiera despidos. “Yo fui la primera en decirle a Nico: ‘Por favor, no los eches’. Los quiero mucho a los chicos, cometieron un error y ya está”, señaló.

La polémica generada por la difusión de la falsa noticia provocó una fuerte repercusión pública y también habría impactado en el plano comercial del canal, donde trascendió la baja de algunas marcas patrocinadoras.