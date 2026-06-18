18 de junio de 2026 - 20:32

Repudio de famosos y bajas de sponsors: las repercusiones en Luzu tras el error de Flor Peña

Figuras del espectáculo se expresaron en contra de la noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi y apuntaron contra la actriz. "Vergonzoso la falta de escrúpulos"

Repudio de famosos y bajas de sponsors: las repercusiones en Luzu tras el error de Flor Peña

Repudio de famosos y bajas de sponsors: las repercusiones en Luzu tras el error de Flor Peña

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de que Florencia Peña dijera al aire una noticia errónea sobre el papá de Lionel Messi, el streaming Luzu habría tenido serios problemas económicos, en el marco de una quita de auspicios para el programa, señaló la Agencia Noticias Argentinas.

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Según se conoció en las últimas horas, 10 auspiciantes habrían dado por finalizadas sus contrataciones, después del caos que implicó el despido de dos productoras y “un paso al costado" de Peña, que fue anunciado en dos comunicados diferentes, pero con la misma frase.

El descargo de los famosos en redes tras el error de Peña

Entre los coletazos de comentarios en el mundo del espectáculo, Marcelo Tinelli apuntó: “Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto, en comunicar una noticia tan delicada de esa manera. Mi amor absoluto y mi apoyo total a Leo Messi y su familia”.

Por su parte, el siempre polémico conductor Eduardo Feinmann reposteó una publicación de la red social X (antes Twitter) con el video de la actriz, que decía: “Esto no es irresponsabilidad, esto es ser hija de puta. Miente y se caga en Messi y su familia. Basura”. Ante esto, el comunicador afirmó: “Tal cual”.

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Asimismo, el periodista de espectáculos Guido Zaffora opinó: “Hablen con propiedad, con responsabilidad y, sobre todo, con empatía. Del otro lado hay personas, familias y sentimientos. No todo vale por un título, un clic o un rumor. Antes de inventar o replicar información falsa, piensen en el daño que generan”.

En una postura algo distinta, el también periodista Rodrigo Lussich apuntó contra Occhiato: “¡De manual! Echás a los laburantes y te despegás de la conductora. Bueno hubiese sido que, como dueño de tu medio y editor responsable de su contenido, bajes una orden clara sobre el tratamiento de una versión fake que daba vueltas desde hacía varias horas. Pero, desde arriba no se ve”.

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Por su parte, el bailarín coreógrafo Flavio Mendoza consideró: “Que gente pelotuda. A nadie le importa nada, deberíamos callarnos un poco más, cuando ya la noticia tiene que ver con la salud, uno lo dice y los demás replican. Dan vergüenza”.

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