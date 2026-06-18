Figuras del espectáculo se expresaron en contra de la noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi y apuntaron contra la actriz. "Vergonzoso la falta de escrúpulos"

Repudio de famosos y bajas de sponsors: las repercusiones en Luzu tras el error de Flor Peña

Luego de que Florencia Peña dijera al aire una noticia errónea sobre el papá de Lionel Messi, el streaming Luzu habría tenido serios problemas económicos, en el marco de una quita de auspicios para el programa, señaló la Agencia Noticias Argentinas.

Según se conoció en las últimas horas, 10 auspiciantes habrían dado por finalizadas sus contrataciones, después del caos que implicó el despido de dos productoras y “un paso al costado" de Peña, que fue anunciado en dos comunicados diferentes, pero con la misma frase.

El descargo de los famosos en redes tras el error de Peña Entre los coletazos de comentarios en el mundo del espectáculo, Marcelo Tinelli apuntó: “Me parece vergonzoso la falta de escrúpulos y de respeto, en comunicar una noticia tan delicada de esa manera. Mi amor absoluto y mi apoyo total a Leo Messi y su familia”.

Por su parte, el siempre polémico conductor Eduardo Feinmann reposteó una publicación de la red social X (antes Twitter) con el video de la actriz, que decía: “Esto no es irresponsabilidad, esto es ser hija de puta. Miente y se caga en Messi y su familia. Basura”. Ante esto, el comunicador afirmó: “Tal cual”.

Embed Tal cual. https://t.co/hkEwGCpLYW — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 18, 2026 Asimismo, el periodista de espectáculos Guido Zaffora opinó: “Hablen con propiedad, con responsabilidad y, sobre todo, con empatía. Del otro lado hay personas, familias y sentimientos. No todo vale por un título, un clic o un rumor. Antes de inventar o replicar información falsa, piensen en el daño que generan”.