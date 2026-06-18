El descargo de Flor Peña tras ser despedida de Luzu TV por Occhiato: "Chequeada por cucaracha"

La actriz y conductora Florencia Peña anunció en vivo la presunta muerte del padre de Lionel Messi y generó un gran escándalo. La familia Messi sacó un comunicado y lo tildó de “falta de respeto”.

Tras quedar en el centro de la polémica por informar la presunta muerte de Jorge Messi, padre del capitán argentino, Florencia Peña publicó un mensaje en sus historias de Instagram para pedir disculpas y confirmar su inminente salida de Luzu TV. “Me equivoqué y decidí dar un paso al costado”, expresó.

En su descargo, la actriz explicó que la información le fue brindada como un dato previamente “chequeado” por la producción durante el programa en vivo. Sin embargo, aclaró que asume su responsabilidad por haberla comunicado al aire y reconoció su participación en el error.

Mensaje de Flor Peña tras el imperdonable error "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó su mensaje, que también fue publicado en su cuenta de X.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, sumó.

“Aún así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, cerró la intérprete.