Aseguran que la madre de Messi aceptó las disculpas de Florencia Peña y le propuso tomar un café

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini aceptó las disculpas de Florencia Peña por la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi y le envió un mensaje de respaldo.

La controversia generada por la difusión de la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi podría comenzar a quedar atrás. Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se comunicó con Florencia Peña y le hizo llegar un mensaje conciliador tras el escándalo mediático.

De acuerdo con la información difundida por la conductora, la madre del capitán de la Selección Argentina decidió aceptar las disculpas que la actriz realizó públicamente luego de haber replicado una información errónea sobre el estado de salud de Jorge Messi.

"Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira", relató Latorre al referirse al intercambio que habría existido entre ambas partes.

La invitación que sorprendió tras la polémica El gesto de acercamiento no habría quedado únicamente en la aceptación de las disculpas. Según la panelista, Cuccittini también expresó su deseo de encontrarse personalmente con la actriz cuando la situación se tranquilice.

El posteo de Latorre El posteo de Latorre. Instagram / @yanilatorre Además le dijo que "espera que puedan tomar un café juntas", aseguró Latorre, al revelar una frase que llamó la atención luego del mal momento que atravesó la familia Messi por la circulación de la noticia falsa.

Las disculpas públicas de Florencia Peña La información surge después de que Florencia Peña reconociera públicamente su error al dar por cierta al aire la supuesta muerte de Jorge Messi. La versión fue rápidamente desmentida y provocó una fuerte repercusión en medios y redes sociales. Tras el episodio, la conductora pidió disculpas, asumió la responsabilidad por haber difundido una información sin verificar y anunció su salida de Luzu TV, donde aseguró sentirse involucrada en el error cometido.