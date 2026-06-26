La exorbitante indemnización que le reclama Florencia Peña a Nicolás Occhiato tras su desvinculación de Luzu.

Tras el escándalo que se desató por la difusión de una noticia falsa vinculada a Jorge Messi, que fue replicada por Florencia Peña durante una transmisión en vivo y derivó en su desvinculación de Luzu TV , la actriz iniciará acciones legales contra Nicolás Occhiato para reclamar el cumplimiento del contrato que mantenía vigente con el canal de streaming.

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Según informó el periodista Pablo Layús en el ciclo Primicias YA, la demanda incluirá varios puntos, entre ellos el cumplimiento del contrato, la liquidación correspondiente y el pago del porcentaje de la pauta publicitaria , los denominados PNT, que la conductora tenía acordados y que finalmente no se concretarán.

"Florencia Peña pide cumplimiento del contrato, liquidación y porcentaje de la pauta publicitaria, los famosos PNT que tenía liberados y que no van a ser efectivos, pero hay que llegar a un acuerdo también con esto", explicó Layús.

Además, el reclamo contempla un pedido de resarcimiento por daños y perjuicios. "Se juntaron en los reclamos hasta algunos memes que se han vuelto virales mostrando a Florencia Peña de una manera, digamos, donde es el claro ejemplo de la fake news, para llamarlo de alguna forma", comentó el periodista.

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Pablo Layús, reveló que el número que reclama la actriz contiene ocho ceros. Ante la insistencia de Marina Calabró para que dijera de cuánto era la suma, el periodista afirmó que el abogado de la conductora evalúa reclamar una indemnización cercana a los 200 millones de pesos y que el monto podría incrementarse en caso de que el conflicto llegue a juicio.

"Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar. El porcentaje publicitario está basado en lo que tiene que ver con el sueldo, lo que percibía ella como conductora. Florencia estaba manejando las posibilidades de acercamiento con algunas campañas publicitarias. Hay que ver qué pasa con eso. Sin dejar de lado su gira, su gira teatral también", detalló.

Occhiato regresa al país

En paralelo, Nicolás Occhiato y el equipo de Nadie dice Nada regresarán este sábado a la Argentina tras finalizar la cobertura de la fase de grupos del Mundial 2026.

Según trascendió, el retorno ya estaba previsto con anterioridad y no se debe a las repercusiones generadas por la salida de Florencia Peña de Luzu TV.