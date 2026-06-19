La drástica decisión de Antonela Roccuzzo tras la noticia falsa de Flor Peña

La polémica por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi sigue sumando capítulos: en las últimas horas se conoció que Antonela Roccuzzo reaccionó con firmeza luego de la difusión de la información errónea y decidió dejar de seguir en Instagram a la cuenta oficial de Nicolás Occhiato .

Caputo llamó "boluda" a Florencia Peña por la noticia falsa sobre el papá de Messi

Además, la esposa del Diez reaccionó de la misma manera con la cuenta de Luzu TV y de Florencia Peña, a quienes dejó de tener en la lista de seguidos. El gesto fue advertido rápidamente por usuarios de las redes sociales, quienes interpretaron la decisión como una muestra de enojo por la difusión de la fake news que involucró a la familia Messi.

Ante la repercusión, la familia de Messi sacó un comunicado donde aclaró que Jorge, el padre del delantero, se "encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta" , aunque sin especificar el diagnóstico ni la causa.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, agregaron.

"La familia desea aclarar que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz" , cerraron.

El pedido de disculpas de Flor Peña

En una entrevista televisiva, la actriz reconoció su responsabilidad en lo ocurrido y confirmó que decidió apartarse de la cobertura del Mundial que iba a comenzar este domingo.

Peña explicó que creyó que la información ya había sido difundida y confirmada por distintos medios antes de mencionarla al aire. “Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije”, sostuvo durante la entrevista.

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Por la entrevista de Yanina Latorre a Florencia Peña en #SQP pic.twitter.com/MkD13NF8di — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Además, remarcó que durante el programa no suele trabajar con teléfono celular ni computadora, por lo que dependió de la información que circulaba dentro del equipo. La conductora contó también que decidió comunicarse con Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, para expresarle personalmente su arrepentimiento por lo sucedido.