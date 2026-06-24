Juan Otero defendió a su mamá Flor Peña tras la polémica: qué dijo de Occhiato y la mamá de Messi

Juan Otero salió a respaldar a su madre, Florencia Peña , después de la polémica que terminó con la salida de la actriz del canal de streaming Luzu TV. El joven aseguró que la situación le generó “bronca” y cuestionó la “hipocresía” que tuvo parte del público tras el grave error cometido al aire.

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El conflicto mediático se originó cuando la conductora afirmó al aire la presunta muerte de Jorge Messi , padre del capitán de la Selección argentina. La noticia fue desmentida poco después y derivó en fuertes críticas, además de que Nicolás Occhiato echó a Peña y al resto de los integrantes del programa.

A casi una semana, aún quedan los restos del conflicto que parece no tener fin. Actualmente, el abogado de la intérprete baraja una “posible demanda contra el medio de comunicación” por terminar el contrato previo a lo establecido, a pesar de que ella misma ofreció “dar un paso al costado”.

En este contexto, Otero se expresó: “La sensación es amarga porque claramente no está bueno, nunca, que una persona se quede sin trabajo porque no es una sensación linda, independientemente del motivo por el que fuera”.

“Mi vieja es una persona, claramente se equivocó, tuvo un error y pidió disculpas a más no poder” , continuó y desmintió que la artista sea “anti-Messi”, como se la había señalado.

“Se habló mucho de que ella intentaba bajar a Messi, nada que ver. Sí, considero que fue un poco fuerte y fue un shock que por un error se hayan quedado sin trabajo tantas personas”, agregó.

“Entiendo la bronca que generó porque también me molestó y le dije a mi mamá que no estuvo bueno. Pero, hablamos del laburo de la gente que se equivocaron como les ha pasado a muchos y como puede pasar a futuro”, remarcó el joven.

Embed “MI MAMÁ ES HUMANA, SE EQUIVOCÓ”



Juan Otero, hijo de Flor Peña, defendió a su madre tras la polémica. pic.twitter.com/lcBg1Ijpok — bardeonews (@bardeonews) June 24, 2026

Qué dijo sobre Nico Occhiato y la mamá de Messi

Ante la decisión de Nicolás Occhiato, que está al frente del streaming, sobre el despido a Peña y dos conductoras, Otero consideró: “No voy a decir nada sobre Nico porque él es un jefe y tomó una decisión al respecto. Es su empresa, él decide y sabe cómo la tiene que manejar”.

“No creo que vuelva a laburar ahí”, apuntó y, ante la pregunta de “¿Está un poco enojada?”, respondió: “No, si. No sé si fue la mejor forma en que se manejaron, para ella. Todos, porque Nico no es el único que labura en Luzu. Ya con el mínimo error, la mataron de la forma en que la mataron”.

Sobre el mensaje de Celia, madre de Messi, que le respondió a Peña cuando le envió disculpas por mensaje, el joven confirmó que la reciprocidad del texto fue “un alivio” y añadió: “Fue lo único que importaba”.

“Ayer no la vi en todo el día y no hablamos del tema porque tiene días con altibajos”, reveló y consideró: “No sólo me dio bronca por Luzu, sino por la hipocresía de la gente, porque tantas veces se mató gente en vivo y nadie se detuvo a atacar a esas personas como pasó con mi vieja”.

“Estaban esperando que llegue el momento en que ella haga eso. Nunca vi a una persona tan arrepentida como lo estaba mi mamá. Realmente pensó que se le terminaba la carrera, es lo que intentaron, un poco, instalar en su mente”, destacó Otero.