Continúa el juicio por la desaparición de Loan y hay expectativa por la declaración de los padres

Tras una jornada marcada por cruces entre las defensas y la fiscalía, este miércoles se reanudan las audiencias en Corrientes. Los padres del niño serían los primeros en brindar testimonio.

Fotografía de los padres de Loan Peña, Jose Peña y Maria Nogera. A horas del juicio oral por la sustracción y el ocultamiento hasta el día de hoy de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, la Justicia dispuso extender las prisiones preventivas para ocho de los 17 acusados que tiene la causa.

Los lineamientos de apertura en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúan este miércoles en la provincia de Corrientes, en una jornada en la que también podría comenzar la etapa de declaraciones testimoniales.

Luego de una intensa audiencia realizada el martes, en la que se desarrollaron las exposiciones iniciales de las partes y se registró un fuerte cruce entre las defensas y la fiscalía por la situación de rebeldía del acusado Federico Rossi Colombo, el tribunal dispuso un cuarto intermedio pasadas las 17.00.