Asaltaron a una conductora de una aplicación de 27 años en Las Heras: le robaron el iPhone y $100 mil

El hecho ocurrió cuando la víctima finalizaba un viaje solicitado a través de una aplicación. El pasajero la amenazó con un arma de fuego, forcejeó con ella y escapó con dinero en efectivo, un teléfono celular y su licencia de conducir.

Una conductora de aplicación fue amenazada con un arma y despojada de sus pertenencias.

Una conductora de una aplicación de viajes fue víctima de un asalto armado durante la noche del martes en Las Heras.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 en la intersección de Lamadrid y Callejón Moyano, cuando la mujer, identificada como F.K.R. (27), finalizó un viaje que había iniciado en Godoy Cruz.

Según la denuncia, al llegar al destino el pasajero la amenazó con un arma de fuego y, tras un forcejeo, le sustrajo un iPhone 14, su licencia de conducir y 100 mil pesos. Luego escapó del lugar.