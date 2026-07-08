8 de julio de 2026 - 11:32

En medio de una crisis, un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén: así fue el frenético rescate en 7 minutos

El operativo de la Policía de Mendoza, Bomberos y grupos especiales se completó en apenas siete minutos. La víctima fue puesta a salvo y recibió asistencia médica tras ser rescatada del cauce.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Mendoza rescató este martes a un hombre que se arrojó al canal Cacique Guaymallén luego de atravesar una crisis. El operativo, que contó con la participación de efectivos de distintas unidades especializadas, se desarrolló en apenas siete minutos y permitió preservar la vida de la víctima.

Leé además

Una conductora de aplicación fue amenazada con un arma y despojada de sus pertenencias.

Asaltaron a una conductora de una aplicación de 27 años en Las Heras: le robaron el iPhone y $100 mil

Por Redacción Policiales
Sistema de lector de patentes y monitoreo del Ministerio de Seguridad y Justicia en Mendoza

Manejaba un auto con pedido de secuestro y cayó tras ser detectado por el lector de patentes

Por Redacción Policiales

El procedimiento comenzó a las 12.58, cuando personal de la Comisaría Cuarta solicitó la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) al advertir que un hombre amenazaba con lanzarse al canal en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba en estado de crisis, se negaba a dialogar y advertía que se arrojaría al agua si el personal intentaba acercarse.

Ante la situación, se desplegó un operativo preventivo con la participación de Bomberos del Cuartel Central, el Grupo Especial de Seguridad (GES), el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y la Unidad VANT. Mientras un negociador intentaba contener al hombre, Bomberos y el GES preparaban el sistema de rescate con cuerdas y anclajes, mientras que un dron equipado con megáfono brindaba apoyo desde el aire.

Sin embargo, de manera repentina, el hombre se lanzó al canal. Debido al importante caudal de agua y a las bajas temperaturas, efectivos del GES ingresaron de inmediato al cauce y, junto con Bomberos, lograron alcanzarlo y rescatarlo pocos metros más adelante.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén.

Tras ser puesto a salvo, el hombre recibió asistencia médica en el lugar. A las 13.05 el operativo había finalizado, luego de una intervención coordinada entre las distintas áreas especializadas de la Policía de Mendoza que permitió evitar una tragedia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incidentes en el Obelisco.

Incidentes en el Obelisco durante los festejos por Argentina: 11 detenidos

Por Redacción Policiales
Festejos por la Selección terminaron en tragedia: un muerto y un detenido en Cañuelas.

Tragedia en Cañuelas: un hombre murió tras una pelea durante los festejos por la Selección argentina

Por Redacción Policiales
Impactante accidente en Panamericana, camino a Ciudad de Buenos Aires.

Impactante choque en Panamericana: iba marcha atrás y otro auto lo embistió de lleno

Por intento de femicidio codenaron a 11 años de cárcel a Juan Pablo Santibáñez. Facebook

Intentó asesinar a su expareja en Tupungato y lo condenaron a 11 años de prisión

Por Oscar Guillén