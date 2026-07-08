En medio de una crisis, un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén: así fue el frenético rescate en 7 minutos

El operativo de la Policía de Mendoza, Bomberos y grupos especiales se completó en apenas siete minutos. La víctima fue puesta a salvo y recibió asistencia médica tras ser rescatada del cauce.

La Policía de Mendoza rescató este martes a un hombre que se arrojó al canal Cacique Guaymallén luego de atravesar una crisis. El operativo, que contó con la participación de efectivos de distintas unidades especializadas, se desarrolló en apenas siete minutos y permitió preservar la vida de la víctima.

El procedimiento comenzó a las 12.58, cuando personal de la Comisaría Cuarta solicitó la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) al advertir que un hombre amenazaba con lanzarse al canal en la intersección de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi.

Un hombre se tiró al canal Cacique Guaymallén. Ministerio de Seguridad Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba en estado de crisis, se negaba a dialogar y advertía que se arrojaría al agua si el personal intentaba acercarse.

Ante la situación, se desplegó un operativo preventivo con la participación de Bomberos del Cuartel Central, el Grupo Especial de Seguridad (GES), el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y la Unidad VANT. Mientras un negociador intentaba contener al hombre, Bomberos y el GES preparaban el sistema de rescate con cuerdas y anclajes, mientras que un dron equipado con megáfono brindaba apoyo desde el aire.

Sin embargo, de manera repentina, el hombre se lanzó al canal. Debido al importante caudal de agua y a las bajas temperaturas, efectivos del GES ingresaron de inmediato al cauce y, junto con Bomberos, lograron alcanzarlo y rescatarlo pocos metros más adelante.