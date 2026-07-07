Incidentes en el Obelisco durante los festejos por Argentina: 11 detenidos

Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 finalizaron con incidentes en el Obelisco , donde la Policía de la Ciudad desplegó un importante operativo que terminó con 11 personas detenidas y tres efectivos lesionados.

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Miles de hinchas se habían concentrado durante la tarde en el centro porteño para celebrar la victoria por 3 a 2 frente a Egipto , pero la situación cambió alrededor de las 20.30, cuando comenzaron los enfrentamientos entre un grupo de personas y las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con fuentes policiales, el conflicto se inició cuando los efectivos avanzaron para desalojar a personas que se encontraban en estado de ebriedad y protagonizaban actitudes violentas en la zona del Obelisco .

En ese contexto se produjeron corridas y algunos manifestantes arrojaron botellas y piedras contra los agentes, lo que motivó el refuerzo del operativo con más efectivos motorizados.

La intervención policial tuvo como principal objetivo despejar la Plaza de la República para facilitar la desconcentración del público, entre el que también había numerosas familias.

Once detenidos y tres policías heridos

Las primeras detenciones alcanzaron a dos hombres y una mujer por disturbios, atentado y resistencia a la autoridad. Entre ellos se encontraba un sospechoso acusado de intentar sustraer un teléfono celular.

Con el correr de la noche, la cantidad de detenidos ascendió a 11, todos por hechos vinculados con los incidentes registrados durante la desconcentración. La investigación quedó a cargo de la UFLA, con intervención del fiscal Almeida.

Como consecuencia de los enfrentamientos, tres efectivos de la Policía de la Ciudad sufrieron lesiones provocadas por los piedrazos y botellazos lanzados durante los disturbios.

Operativo de seguridad y normalización del tránsito

Fuentes oficiales indicaron que participaron alrededor de 400 agentes en el operativo de seguridad desplegado en el centro porteño.

Durante varias horas permaneció interrumpido el tránsito en distintos sectores cercanos al Obelisco, entre ellos las intersecciones de Lavalle, Cerrito y la avenida Corrientes, mientras la circulación vehicular era desviada hacia otras arterias.

Una vez controlada la situación, personal municipal realizó tareas de limpieza para retirar vidrios y otros residuos acumulados en la vía pública, mientras la mayoría de los simpatizantes comenzó a retirarse de la zona.

Un intento de robo generó otro momento de tensión

Antes de los incidentes principales ya se había registrado otro episodio de tensión cuando un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad tras ser acusado de intentar robar un teléfono celular.

Mientras era escoltado por los agentes para formalizar su detención, un grupo de hinchas comenzó a insultarlo y a arrojarle botellas y vasos, una secuencia que fue registrada por testigos y luego se viralizó en las redes sociales.