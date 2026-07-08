Así roban en los gabinetes del gas a vecinos de Guaymallén: el relato de las víctimas y la respuesta de Ecogas

El pasado sábado, vecinos del barrio Ditra en Jesús Nazareno, Guaymallén se quedaron sin servicio de gas debido al robo de caños de cobre en los gabinetes. Imágenes captadas por cámaras de seguridad, muestran el accionar de los delincuentes quienes cometieron el ilícito en más de 7 domicilios.

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Según relataron vecinos a Los Andes, la situación continuó hasta el lunes pasado, cuando más casas de la zona se vieron perjudicadas por estos hechos de inseguridad . Sin embargo, la problemática de los robos no es lo único que afecta a los vecinos, sino los costos que deben pagar para poder recuperar el servicio .

Carmen, vecina del lugar, contó a Los Andes que el sábado a la madrugada se percató que no tenía gas, situación que le generó preocupación debido a que tiene a su hija enferma recién operada. "Primero pensé que me habían cortado el gas. Pero cuando voy afuera me doy cuenta que me habían robado. Fue un día de muchísimo frío. En ese momento llamé a Ecogas para hacer el reclamo ", relató.

Tras el hecho, la mujer también alertó a su vecina de al lado y en ese momento constataron que el robo ocurrió en varios domicilios. Una vecina accedió a sus cámaras de seguridad particulares, y observaron el momento en que un sujeto se acerca a uno de los gabinetes y, en menos de un minuto, comete el robo. Luego, se aleja del lugar y se dirige a otro domicilio para seguir con la maniobra. El hecho ocurrió a las 2:06 de la madrugada.

En la misma cuadra, Graciela contó que también sufrió el robo del flexible de cobre ese mismo día. "Me rompieron la cerradura de la puertita, la palanquearon. Tuve que llamar para que me aseguraran la puerta por miedo a que me vuelvan a robar . No solamente es el costo, sino que te dejan un día entero sin gas", señaló.

El malestar por los gastos tras el robo

Otra vecina damnificada, Susana, relató estuvieron más de 6 horas sin servicio, por lo que reclamaron a Ecogas y solicitaron que acudiera lo antes posible para solucionar el problema. Sin embargo, desde la empresa les informaron que debían pagar un monto de $42.000 para reponer el caño de cobre robado.

"Después, cuando vino el técnico, nos dijo que también había que cambiar el regulador, asique tuvimos que pagar $120.000". Las víctimas expresaron su molestia por los montos que debían abonar, alegando que no fueron responsables por esta situación.

Así quedó el gabinete de gas de una vecina de Guaymallén tras el robo de un flexible de cobre. Gentileza

"Pienso que Ecogas se tiene que hacer cargo. porque no es culpa de nosotros. Hay evidencia, en el video se ve la hora y cómo el tipo robaba. Yo no tendría por qué pagar esto si tenemos evidencia", sostuvo Susana a Los Andes.

"No estamos de acuerdo por qué nos cobran a nosotros. En las cámaras está, nos robaron. Es más, están las fotos de cómo quedaron los gabinetes", denunció Carmen.

La inseguridad que persiste en el barrio

Ante la situación, varios vecinos confesaron su miedo a que el robo ocurra nuevamente, no sólo por la posible falta del servicio, sino por los peligros de escape de gas. "Tenemos miedo a que vuelvan, porque si ya saben ya que se han cambiado los caños, por más seguridad que pongas, estos tipos van a seguir viniendo", alertó Susana.

Por su lado, Graciela confesó. "Hasta que me aseguraron la puerta del gabinete, no pude dormir por miedo a que me roben de nuevo. También tengo miedo a que pase algo y me cueste cerrar la llave para cortar el gas, ya que tuve que asegurar la puerta".

La respuesta de Ecogas

En diálogo con Los Andes, el encargado del área de relaciones institucionales de Ecogas, Tomás De Pascua, calificó la problemática de los robos como "lamentable" y confirmó que recibieron varias denuncias de la zona por estos hechos de inseguridad.

Al respecto, aseguró que se trata de una situación que escapa a los controles de la empresa. "Nosotros no tenemos la obligación de reponer los caños. En el reglamento de servicio queda muy claro que eso corre por parte del usuario. La empresa no se hace responsable, lamentablemente es así", señaló.

Asimismo, aseguró que desde la empresa ofrecen reponer los flexibles o reguladores, pero se debe cobrar al usuario por hacerlo.

Por otro lado, desde Ecogas incentivaron a las víctimas a realizar las denuncias policiales correspondientes y, si es posible, adjuntar las pruebas del delito para alertar a las autoridades.

Respecto a las medidas de seguridad para evitar futuros robos, varios vecinos aseguraron que debieron soldar las puertas de sus gabinetes. Al ser consultado por esta situación, De Pascua confirmó que es una buena medida de seguridad. "Mientras quede visible el marcador del medidor para poder hacer la lectura de los consumos y el acceso a la llave de corte, está permitida".