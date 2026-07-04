Gas natural en San Rafael: el municipio autorizó a Ecogas para realizar nuevas conexiones

La Municipalidad de San Rafael autorizó a Ecogas para realizar las conexiones finales, una medida que impacta de inmediato en usuarios residenciales y comerciales que aguardaban la finalización de las obras estructurales inauguradas el pasado 17 de junio.

Esta megaobra, que representa un hito para el desarrollo regional, tiene la capacidad de alcanzar a 27.000 usuarios residenciales, comerciales e industriales .

El avance de este proyecto fue posible gracias a que la comuna sanrafaelina asumió el financiamiento de la ejecución con recursos propios, invirtiendo cerca de $4.700 millones .

Esta decisión se tomó luego de que, a fines de 2023, el gobierno nacional interrumpiera el envío de fondos cuando la obra restaba apenas un 10% para su conclusión. En consecuencia, el Enargas ratificó que el municipio mantiene el derecho prioritario y el control sobre las factibilidades y el sistema de conexiones.

Para acceder al servicio, los interesados deben cumplir con un circuito administrativo específico diseñado para ordenar el flujo de altas. A partir del lunes 6 de julio , los usuarios deben presentarse en la Dirección de Vivienda del Municipio (calle Belgrano 474), en horario de 8 a 13.

Es requisito indispensable presentar la documentación técnica completa de las obras particulares y el número de trámite previamente aprobado por Ecogas.

Una vez obtenida la autorización municipal, el trámite continuará ante la distribuidora para la habilitación técnica final y la conexión física al sistema. Cabe destacar que, bajo la resolución vigente, Ecogas tiene la obligación de informar a la Municipalidad cada conexión realizada para llevar un conteo preciso de la capacidad disponible del nuevo gasoducto, sin que esto implique una renuncia a los derechos de administración que posee la comuna sobre la infraestructura.

Por otro lado, la resolución del Enargas también estipula que cualquier gestión de General Alvear para utilizar la capacidad de este gasoducto deberá tramitarse mediante acuerdos con San Rafael. En este sentido, se estima que General Alvear debería aportar aproximadamente $1.100 millones en reconocimiento proporcional al financiamiento de la obra, monto que la comuna sanrafaelina ha aceptado que se abone en cuotas.