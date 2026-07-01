Fernando Riccomi, presidente de WICO Combustibles: "Tenemos un paquete de inversiones de US$ 10 millones proyectado en Mendoza"

WICO Combustibles tiene su refinería en la provincia , en el parque industrial de Luján; cuenta con estaciones de servicio en todo el país, que van ganando participación en el mercado; y distribuye gas a industrias. Fernando Riccomi, presidente de la empresa , detalla los planes de expansión en Mendoza , con una inversión de US$ 10 millones para ampliar su operación logística y exportadora .

El petróleo compensó la caída de otros segmentos y sostuvo el crecimiento energético

También explica por qué considera poco probable que se produzca una baja en el precio del combustible en el corto plazo, pese a la caída del valor del barril Brent . Y señala que, además de incrementar la refinación, tienen como meta incursionar en la extracción de crudo.

—Después de la baja internacional del precio internacional del petróleo, ¿qué puede pasar con el de los combustibles en Argentina?

— El precio del barril Brent, que marca el parámetro, se está desplomando , con lo cual todo indicaría que podría volver a los niveles previos a la guerra o un poco más, pero no mucho más.

Igual, hay otros factores que no son solamente el Brent. YPF tiene el 53% del “share” de mercado, o sea, uno de cada dos litros que se venden en Argentina los vende la petrolera estatal. Con lo cual, si YPF no sube el precio, nadie más lo puede subir. No es solamente una voluntad de las demás petroleras que decidimos acompañar. Hay una realidad: si uno sube el precio e YPF no, vende solo YPF.

—¿Es probable que bajen los precios en los próximos meses?

—Es muy poco probable que se pueda traer producto de afuera a buen precio, importar producto que compita con los valores que hay ahora. Básicamente, porque están faltando gasoil y nafta en el mundo; no es solamente un problema argentino. La probabilidad de que ingrese producto importado a un precio competitivo, que obligue a bajar los de Argentina, es muy baja en los próximos 180 días.

Independientemente de esto, también influye el valor del dólar. La inmensa mayoría de nuestros costos son en dólares; si bien después se vende en pesos. Cuando el dólar sube, presiona sobre los precios.

Y el tercer elemento es el impuesto a los combustibles, que viene retrasado porque el Gobierno no lo viene ajustando y, si lo aplicara, sería un porcentaje significativo.

Es probable que el precio de los combustibles se mantenga en estos valores un tiempo más por la suba del dólar, por el costo de los combustibles y por la imposibilidad de entrada de productos importados, porque en el mundo están mucho más caros que en Argentina.

—¿Entonces tampoco espera aumentos importantes?

—Claro. Porque el Brent bajó más del 20%. Recién ahora el producto estaría en un precio lógico. A eso hay sumarle el 7% que subió el dólar en estos días y el potencial incremento del costo de los combustibles. Pero, por otra parte, se espera que el Brent siga bajando. Creo que el escenario más probable es que todo eso se mantenga. Sería lo más racional.

WICO Combustibles 1 WICO Combustibles tiene su refinería en Luján de Cuyo y una red de estaciones de servicio en el país, incluida Mendoza

Qué sucede en las estaciones de servicio

—¿Cómo están las ventas en las estaciones de servicio?

—La demanda general de combustible, no solo en Argentina sino en el mundo, es bastante inelástica. No varía demasiado respecto del incremento de precios. La variación puede ser del 2% o 3%, pero no cambia significativamente en volumen.

Nosotros en particular, en WICO, tenemos ofertas muy importantes dos días de la semana y eso provoca que estemos creciendo en ventas. Nuestras estaciones venden cada vez más, mes a mes. No porque el mercado consuma más, sino porque nosotros nos estamos quedando con parte de otros mercados.

—¿Cómo logran sostener promociones sin afectar la rentabilidad?

—Nosotros creemos que nuestra red de retail es muy importante. Es un paso enorme para WICO, que no solamente se dedique al transporte y refinación, sino que tenga una red importante de estaciones de servicio en todo el país. Hoy tenemos 28 estaciones en Argentina, varias en Mendoza.

La marca va generando confianza en la medida en que la gente la prueba y verifica que el producto funciona perfectamente. Una de las formas es con promociones: los martes y los domingos hay descuentos muy atractivos en nafta Premium y gasoil Premium. Eso invita a probar el producto.

Prácticamente todos los días que hay descuentos, hay cola en las estaciones de servicio. Mucha gente está probando el producto y eso nos sirve porque es una forma de asegurarnos mercado.

WICO Combustibles 2

El panorama del gas en Argentina

—Además de combustibles líquidos, ustedes abastecen de gas a industrias. ¿Cómo está la situación este invierno?

—El invierno, hasta ahora, está siendo bastante benévolo. Hubo cortes de gas para la industria solo en dos oportunidades. Ahora están analizando si hacen otro corte más.

Pero la industria argentina toma precauciones. Nosotros no solamente vendemos gas, sino también fueloil para los hornos industriales. Las industrias grandes han comprado cantidades importantes de fueloil para tener una alternativa en caso de que se produjeran cortes.

Si hace más frío, primero se corta el suministro a la industria, después al GNC y, por último, a los hogares. Pero creo que este es el último invierno en que eso puede ocurrir. A la velocidad con que avanzan la construcción de gasoductos, no creo que el próximo invierno vuelva a pasar, porque va a haber capacidad de transporte suficiente.

La reconfiguración del sector petrolero

—La refinería de WICO está en Mendoza, ¿reciben el crudo de operadoras en la provincia o de otras partes del país?

—Recibimos petróleo de otras provincias y algo de Mendoza. Compramos a Petróleos Sudamericanos, que opera en el clúster Mendoza Norte (uno de los tres que formó parte del Plan Andes 1, de YPF), y también recibimos crudo de Neuquén y de Salta.

—¿La salida de YPF de algunas áreas abre oportunidades para empresas como WICO?

—Ha abierto la posibilidad de nuevos proveedores y también de ingresar a un negocio en el que todavía no hemos podido incursionar, pero que es una de nuestras metas: la extracción de petróleo.

Nosotros estamos en el Parque Industrial de Luján de Cuyo y hemos ampliado mucho nuestra producción. De hecho, nos está faltando que la provincia nos venda más terrenos, porque tenemos un paquete de inversiones de US$ 10 millones proyectado en Mendoza, pero no podemos concretarlo hasta que se nos adjudiquen esos terrenos.

WICO Combustibles 3

Inversiones proyectadas

—¿Qué falta para avanzar con ese proyecto?

—Hace cuatro años que estamos haciendo el trámite. Siempre falta un papelito, siempre aparece una cosa nueva. La verdad es que burocráticamente es complicado.

La inversión apunta a desarrollar un centro logístico donde haya tanques, estacionamiento de camiones, para carga y descarga, y un despacho internacional.

Cuando se hacen exportaciones, por ejemplo, a Chile, se necesita una zona aduanera. Hoy eso nos complica el movimiento de cargas. Con este nuevo predio habría un espacio exclusivo para Aduana y eso facilitaría muchísimo las exportaciones y nos permitiría incrementarlas.

Además, incluirá todos los servicios para los camioneros: baños, duchas, comida y la infraestructura necesaria para una actividad que demanda muchísima mano de obra.

—¿Qué dimensión tendrá ese centro logístico?

—Hoy tenemos 52 camiones y probablemente lleguemos a 100. El banco nos ofrece la línea de crédito. Pero no podemos hacerlo todavía porque no tenemos espacio. Hemos incorporado una parte importante de la flota en los últimos dos meses, pero para dar ese salto se necesita playa de estacionamiento, sitios de carga y descarga, tanques de combustible y toda la infraestructura de seguridad que exige la normativa.

Todo eso demanda muchos metros cuadrados. Hay medidas de distanciamiento. No se puede hacer en una superficie pequeña.

—¿También planean aumentar la capacidad de refinación?

—Desde que compramos la planta aumentamos casi 7 veces la capacidad productiva inicial, y hoy estamos duplicando ese volumen de refinación con la nueva torre de destilación que colocamos.

El problema es que no vamos a poder hacerlo porque nos falta capacidad para transportar el crudo y despachar el producto refinado. Por más que exista la infraestructura industrial, si no se resuelve la logística no se puede crecer.

—¿Ese crecimiento apunta tanto al mercado interno como a la exportación?

—Exactamente. Hay productos destinados al mercado interno y otros que tienen demanda en el exterior. Chile nos queda muy cerca y no hay ninguna refinería, salvo la de YPF, que esté tan cerca de Santiago como nosotros. En este negocio, el costo logístico y el del flete son determinantes.