La actividad del sector energético registró un crecimiento durante el primer trimestre de 2026 , impulsada principalmente por el desempeño del sector petrolero . Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , el Indicador Sintético de Energía (ISE) aumentó 1,2% respecto del mismo período de 2025, mientras que en marzo la mejora interanual fue del 3,5% .

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En la comparación con el trimestre inmediato anterior, el índice mostró un incremento desestacionalizado del 1,4% , mientras que la serie de tendencia-ciclo avanzó 0,7% .

El informe atribuyó buena parte de la mejora al desempeño del sector petrolero , favorecido por el desarrollo de Vaca Muerta . Durante el primer trimestre, la producción de derivados del petróleo registró una suba del 9,8% , convirtiéndose en el principal factor que explicó el crecimiento del indicador energético.

Además, al comparar el primer trimestre de 2026 con igual período de 2025, el organismo señaló que la mayor incidencia positiva correspondió al gasoil neto destinado a centrales eléctricas .

En contraste con el desempeño del petróleo, la generación neta de energía eléctrica retrocedió 1,6% frente al primer trimestre del año pasado. El descenso estuvo vinculado, principalmente, a una menor producción de energía hidráulica y térmica .

El petróleo compensó la caída de otros segmentos y sostuvo el crecimiento energético.

Por su parte, la distribución total de gas, excluyendo el destinado a centrales eléctricas, disminuyó 9,6%, como consecuencia de una menor demanda por parte de los usuarios industriales.

Los biocombustibles mantuvieron una tendencia positiva

La producción de biodiésel creció 12,5% durante el primer trimestre, mientras que los despachos al mercado interno aumentaron 12,2%.

En tanto, la producción de bioetanol registró una mejora del 4,3%, impulsada por un incremento del 6,6% en el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y del 3,3% en el producido con maíz. Los despachos al mercado interno crecieron 1,6%.

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En el 1° trimestre de 2026, la producción de energía subió 1,2% interanual; la de biodiésel, 12,5%; la de bioetanol, 4,3%; y la autogeneración y cogeneración eléctricas, 6,5% y 0,5%, respectivamente https://t.co/ilZtnhA33D pic.twitter.com/Db5ugSg4Ao — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 30, 2026

También aumentó la autogeneración de energía

El informe del Indec indicó además que la energía autogenerada por los sectores de minería e industria aumentó 6,5% respecto del primer trimestre de 2025. El crecimiento respondió al incremento del 36,1% en la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), aunque la destinada al autoconsumo disminuyó 2%.

En el sector minero, la autogeneración avanzó 10,5%, mientras que en la industria el incremento fue del 2,6%.