30 de junio de 2026 - 22:03

El petróleo compensó la caída de otros segmentos y sostuvo el crecimiento energético

El informe del Indec mostró que el crecimiento del sector fue sostenido por el petróleo y los biocombustibles, mientras que la generación eléctrica y la distribución de gas registraron caídas.

Vaca Muerta impulsó el crecimiento de la producción energética en el inicio del año.

Vaca Muerta impulsó el crecimiento de la producción energética en el inicio del año.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad del sector energético registró un crecimiento durante el primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por el desempeño del sector petrolero. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Indicador Sintético de Energía (ISE) aumentó 1,2% respecto del mismo período de 2025, mientras que en marzo la mejora interanual fue del 3,5%.

Leé además

Javier Milei y Federico Sturzenegger con un mapa de la Administración Pública Nacional (APN). archivo

Se recortaron 70 mil empleos en la administración pública desde que asumió Milei

Por Redacción Economía
Oficializaron el traspaso de más de 1.800 kilómetros de rutas a manos privadas

El Gobierno oficializó el traspaso de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales a manos privadas

Por Redacción Economía

En la comparación con el trimestre inmediato anterior, el índice mostró un incremento desestacionalizado del 1,4%, mientras que la serie de tendencia-ciclo avanzó 0,7%.

El petróleo fue el principal motor del crecimiento

El informe atribuyó buena parte de la mejora al desempeño del sector petrolero, favorecido por el desarrollo de Vaca Muerta. Durante el primer trimestre, la producción de derivados del petróleo registró una suba del 9,8%, convirtiéndose en el principal factor que explicó el crecimiento del indicador energético.

Además, al comparar el primer trimestre de 2026 con igual período de 2025, el organismo señaló que la mayor incidencia positiva correspondió al gasoil neto destinado a centrales eléctricas.

Perforan el primer pozo del yacimiento Vaca Muerta
El petr&oacute;leo compens&oacute; la ca&iacute;da de otros segmentos y sostuvo el crecimiento energ&eacute;tico.

El petróleo compensó la caída de otros segmentos y sostuvo el crecimiento energético.

La generación eléctrica y la distribución de gas mostraron caídas

En contraste con el desempeño del petróleo, la generación neta de energía eléctrica retrocedió 1,6% frente al primer trimestre del año pasado. El descenso estuvo vinculado, principalmente, a una menor producción de energía hidráulica y térmica.

Por su parte, la distribución total de gas, excluyendo el destinado a centrales eléctricas, disminuyó 9,6%, como consecuencia de una menor demanda por parte de los usuarios industriales.

Los biocombustibles mantuvieron una tendencia positiva

La producción de biodiésel creció 12,5% durante el primer trimestre, mientras que los despachos al mercado interno aumentaron 12,2%.

En tanto, la producción de bioetanol registró una mejora del 4,3%, impulsada por un incremento del 6,6% en el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y del 3,3% en el producido con maíz. Los despachos al mercado interno crecieron 1,6%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2072032421491384475&partner=&hide_thread=false

También aumentó la autogeneración de energía

El informe del Indec indicó además que la energía autogenerada por los sectores de minería e industria aumentó 6,5% respecto del primer trimestre de 2025. El crecimiento respondió al incremento del 36,1% en la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), aunque la destinada al autoconsumo disminuyó 2%.

En el sector minero, la autogeneración avanzó 10,5%, mientras que en la industria el incremento fue del 2,6%.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Continúa creciendo la producción de acero.

La producción de acero creció 14%, pero las importaciones desde China aún golpean al sector

Por Redacción Economía
Buenos Aires renueva su oferta: las experiencias turísticas imperdibles para estas vacaciones

Qué nuevas experiencias turísticas ofrece la Ciudad de Buenos Aires estas vacaciones de invierno

Por Sandra Conte
petroleros: se levanto la medida de fuerza y habra una reunion el jueves

Petroleros: se levantó la medida de fuerza y habrá una reunión el jueves

Por Diana Chiani
Carrefour cierra dos sucursales en la Sexta Sección porque no tenían resultados comerciales favorables

Carrefour cierra dos sucursales históricas en Mendoza, ¿cuáles son?

Por Sandra Conte