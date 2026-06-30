Carrefour cierra dos sucursales históricas en Mendoza, ¿cuáles son?

Uno de los empleados en la sucursal de Carrefour ubicada en Suipacha 556, de la Sexta Sección , informaba esta mañana a los clientes del cierre de la tienda a partir de este 1 de julio y les informaba de las ofertas que podían aprovechar. T ambién dejará de atender al público la de Jorge A. Calle 631 , a pocas cuadras de distancia.

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Se trata de dos sucursales históricas en la zona, ya que pertenecieron a la cadena de supermercados Metro y después a Norte (la empresa que adquirió todos los locales de la primera).

Desde Carrefour Argentina informaron que “ el cese de operaciones se trata de una medida puntual que responde estrictamente a la situación particular de esas tiendas, que arrastraban resultados comerciales desfavorables sostenidos en el tiempo ”.

Se debe recordar que, en 2025, la cadena francesa anunció que estaba buscando compradores en Argentina para retirarse del país, en el marco de un proceso internacional de abandono de algunos mercados para quedarse sólo en los prioritarios.

Una venta que no fue

Entre los oferentes habrían estado el Grupo GDN, de Francisco De Narváez, quien compró las sucursales de Walmart y las convirtió en ChangoMâs; y Alfredo Coto, de la cadena que lleva su nombre; además de un fondo estadounidense propietario de Tienda Inglesa.

A principios de 2026, Alexandre Bompard, CEO global de Carrefour, comentó que la revisión estratégica de la operación había concluido. Precisó que establecieron países en los que se enfocan (Francia, España y Brasil) y otros en los que “la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tiene” (Argentina, Bélgica y Polonia).

De esta manera, anunciaba que el directorio consideró que ninguna de las ofertas que habían recibido en Argentina presentó una oferta acorde con el potencial que la empresa considera que tiene en el mercado local. Y confirmaba que no se iban a retirar del país, sino que la prioridad pasaba a ser mejorar la operación. Pero Bompad también sostuvo que mantendrían una “visión de activos muy dinámica”.

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Medida puntual

Pese a esto, desde Carrefour Argentina resaltaron que los dos cierres en Mendoza son puntuales y, sobre los puestos de trabajo, que la empresa está “ priorizando preservar las fuentes laborales y evalúa las alternativas convenientes para cada caso en particular”.

Asimismo, señalaron que los clientes de la zona -las dos sucursales se encuentran a una distancia de 1,2 kilómetros- pueden optar por acercarse a una cercana, de Carrefour Express, en Tiburcio Benegas 2306, o a cualquiera de las 18 tiendas que la cadena tiene en la Ciudad.

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Reconfiguración del negocio

Mientras Carrefour buscaba compradores para la marca en Argentina, en septiembre de 2025, la compañía compró las 16 tiendas de la cadena mendocina de tiendas de cercanía Súper A (hasta entonces, de la familia Abraham, dueños de Blow Max), para seguir abriendo sucursales Express.

Desde la compañía francesa señalaron, al momento de comunicar la adquisición, que representa “un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo”.