Confirmado: Carrefour comprará una cadena de supermercados mendocinos para expandirse en la provincia

La cadena de supermercados francesas compra una marca local para sumar sucursales exprés. La transacción incluye 16 locales nuevos.

Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

La cadena francesa Carrefour adquirió el fondo de comercio de Super A, la cadena local de supermercados propiedad de Sauda S.R.L. La operación incluye las 16 sucursales de Super A en Mendoza, que a partir de septiembre se convertirán en Carrefour Express, consolidando la presencia de la marca en la provincia.

Esta compra se enmarca en un contexto más amplio del mercado argentino, donde Carrefour analiza su eventual salida del país. La compañía busca reforzar su crecimiento regional mientras ajusta su estrategia frente a los cambios en el negocio de supermercados.

La compra de Super A en Mendoza Según el comunicado oficial de Sauda S.R.L., “La operación, que se hará efectiva a partir de septiembre, incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour”.

Super A Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre, en un traspaso planificado. Los directivos de la empresa explicaron que la decisión se tomó para “enfocarse en nuevos proyectos de gran expansión”, priorizando la “continuidad de las fuentes de trabajo de todos sus colaboradores, asegurando así un traspaso exitoso y responsable”.

El comunicado sobre la transición a Carrefour Express La empresa destacó que la prioridad fue “garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo de todos sus colaboradores”, un punto clave durante la transición hacia Carrefour Express.

El comunicado también señaló que las 16 sucursales en Mendoza permanecerán cerradas temporalmente mientras se realizan reformas para adecuarlas al estándar de la cadena francesa. Con estas modificaciones, los locales se integrarán a la red existente de Carrefour Express en la provincia, sumando a más de 10 puntos de venta ya operativos. La cadena de supermercados Carrefour anunció la apertura de las dos primeras sucursales de su formato Express en la provincia de Mendoza Sauda S.R.L. priorizó la continuidad laboral de todos sus empleados durante la transición. La adquisición representa “un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo”, segun el escrito difundido. Finalmente, Sauda S.R.L. expresó su agradecimiento a los clientes por su confianza a lo largo de los años y deseó “mucho éxito” a Carrefour Argentina en este nuevo desafío, dejando en claro que la operación fue planificada para asegurar una transición ordenada tanto para empleados como para consumidores.