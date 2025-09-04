4 de septiembre de 2025 - 10:37

Confirmado: Carrefour comprará una cadena de supermercados mendocinos para expandirse en la provincia

La cadena de supermercados francesas compra una marca local para sumar sucursales exprés. La transacción incluye 16 locales nuevos.

Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

Foto:

Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cadena francesa Carrefour adquirió el fondo de comercio de Super A, la cadena local de supermercados propiedad de Sauda S.R.L. La operación incluye las 16 sucursales de Super A en Mendoza, que a partir de septiembre se convertirán en Carrefour Express, consolidando la presencia de la marca en la provincia.

Leé además

Los que aún quieren quedarse con Carrefour Argentina: De Narváez, Coto y los Braun (La Anónima)

Carrefour se va de Argentina: los tres jugadores que quieren comprarlo y una condición incómoda

Por Redacción Economía
Se permite un máximo de tres unidades por producto al año y envíos de hasta USD 3.000.

Electrodomésticos de Tierra del Fuego sin impuestos: cómo comprar y qué provincias tienen envío

Por Melisa Sbrocco

Esta compra se enmarca en un contexto más amplio del mercado argentino, donde Carrefour analiza su eventual salida del país. La compañía busca reforzar su crecimiento regional mientras ajusta su estrategia frente a los cambios en el negocio de supermercados.

La compra de Super A en Mendoza

Según el comunicado oficial de Sauda S.R.L., “La operación, que se hará efectiva a partir de septiembre, incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour”.

Super A
Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre, en un traspaso planificado.

Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre, en un traspaso planificado.

Los directivos de la empresa explicaron que la decisión se tomó para “enfocarse en nuevos proyectos de gran expansión”, priorizando la “continuidad de las fuentes de trabajo de todos sus colaboradores, asegurando así un traspaso exitoso y responsable”.

El comunicado sobre la transición a Carrefour Express

La empresa destacó que la prioridad fue “garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo de todos sus colaboradores”, un punto clave durante la transición hacia Carrefour Express.

El comunicado también señaló que las 16 sucursales en Mendoza permanecerán cerradas temporalmente mientras se realizan reformas para adecuarlas al estándar de la cadena francesa. Con estas modificaciones, los locales se integrarán a la red existente de Carrefour Express en la provincia, sumando a más de 10 puntos de venta ya operativos.

La cadena de supermercados Carrefour anunció la apertura de las dos primeras sucursales de su formato Express en la provincia de Mendoza
Sauda S.R.L. priorizó la continuidad laboral de todos sus empleados durante la transición.

Sauda S.R.L. priorizó la continuidad laboral de todos sus empleados durante la transición.

La adquisición representa “un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo”, segun el escrito difundido.

Finalmente, Sauda S.R.L. expresó su agradecimiento a los clientes por su confianza a lo largo de los años y deseó “mucho éxito” a Carrefour Argentina en este nuevo desafío, dejando en claro que la operación fue planificada para asegurar una transición ordenada tanto para empleados como para consumidores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cuanto gana un repositor de supermercado en argentina en septiembre 2025

Cuánto gana un repositor de supermercado en Argentina en septiembre 2025

Por Redacción Economía
Por una nueva disposición de ARCA, los argentinos ya no están obligados a informar operaciones con el exterior.

Qué cambia con la eliminación del régimen de información de ARCA para operaciones con el exterior

Por Redacción Economía
Las fechas de pago de septiembre dependen de la terminación del DNI de cada titular.

Pensiones PUAM de ANSES con aumento: cuándo cobran los $326.221,74

Por Redacción Economía
Con $2.200.000, las ganancias pueden variar hasta $26.000 según la entidad bancaria elegida.

Sube el plazo fijo: cuánto generas con $2.200.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco