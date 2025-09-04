4 de septiembre de 2025 - 11:57

Cuánto gana un repositor de supermercado en Argentina en septiembre 2025

En septiembre, los sueldos de maestranza para supermercados muestran incrementos que impactan en uno de los empleos más extendidos de Argentina.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los repositores de supermercados están encuadrados en la categoría Maestranza, dentro del Convenio Colectivo 130/75. De acuerdo con las escalas salariales vigentes, homologadas por el Ministerio de Capital Humano, los sueldos actualizados rigen para todo el país desde julio 2025 hasta enero 2026. Los valores surgen de los sueldos publicados oficialmente en las escalas de comercio.

Cuánto cobra un repositor en septiembre

En septiembre 2025, un repositorio de supermercado comprendido en la categoría Maestranza B recibe un básico de $1.028.884 más un adicional no remunerativo de $40.000, alcanzando un total de $1.068.884.

Dentro de la misma escala, la Maestranza A registra un ingreso de $1.065.914, mientras que la Maestranza C, que suele incluir tareas de depósitos y etiquetado, llega a $1.079.290.

Los salarios y el contexto económico

El acuerdo paritario 06/2025, firmado el 26 de junio y homologado por disposición 1784 del 6 de agosto 2025, fijó las actualizaciones mensuales hasta enero 2026.

Esto garantiza una suba escalonada para los empleados de comercio, el gremio con mayor cantidad de afiliados del país.

Pese a estas actualizaciones, los salarios se ubican por debajo de lo necesario para ser considerados clase media según el IDECBA, que exige más de $1.925.468 en septiembre para un hogar tipo.

ubica a gran parte de los trabajadores dentro de los sectores vulnerables de la economía argentina.

Funciones dentro de cada categoría

  • Maestranza A: tareas de limpieza, portería y carga liviana.

  • Maestranza B: repositores de mercadería, empaquetadores y personal de expedición.

  • Maestranza C: depósitos, etiquetadores y personal de estiba.

Este marco salarial es parte del Convenio 130/75, que regula una jornada completa de 8 horas diarias o 48 semanales. El mismo constituye la base de referencia para los empleos en supermercados y comercios de todo el país.

