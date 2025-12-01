1 de diciembre de 2025 - 13:52

Reintegro en supermercado Libertad: así podés ahorrar $45.000 con este banco

Los miércoles, esta entidad bancaria ofrece reintegros en supermercado Libertad pagando con MODO. Podés recuperar hasta $45.000 según la tarjeta que uses.

Clientes del Banco Macro pueden aprovechar reintegros todos los miércoles en tiendas Libertad.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Hipermercado Libertad lanzó una promoción exclusiva para quienes pagan con tarjetas de crédito del Banco Macro a través de MODO, ofreciendo reintegros que pueden marcar una diferencia importante en el gasto mensual. El beneficio está disponible todos los miércoles y permite aprovechar descuentos directos tanto en compras presenciales como online.

Al combinar las distintas marcas de tarjetas habilitadas, los clientes pueden alcanzar hasta $45.000 de reintegro por mes, convirtiendo esta propuesta en una de las más convenientes del período promocional.

Cómo funciona el reintegro en supermercado Libertad y qué establecen los términos y condiciones

La promoción del Banco Macro en Hipermercado Libertad se aplica únicamente los miércoles, con vigencia desde el 1 de julio de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, tanto para compras presenciales como para operaciones en el sitio oficial del supermercado.

El grupo francés Casino vendió la cadena de hipermercados Libertad a un magnate checo. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Para acceder al beneficio, es obligatorio pagar con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express del Macro utilizando la App Macro o la App MODO. Antes de comprar, se debe tener vinculada la cuenta bancaria en MODO para que el reintegro se procese correctamente.

Una vez realizada la compra, la devolución se acredita directamente en la cuenta del cliente dentro de un plazo máximo de 30 días. El beneficio está orientado únicamente a consumo personal y familiar y solo aplica para pagos en un pago, sin financiación. Cada marca de tarjeta cuenta con un tope mensual de $15.000, lo que permite alcanzar un ahorro total de hasta $45.000 si se utilizan las tres marcas habilitadas.

Los términos y condiciones incluyen una serie de exclusiones importantes. No participan de la promoción los productos de electrodomésticos ni los artículos incluidos en los programas especiales. Tampoco se admiten compras realizadas con tarjetas corporativas o agro. Además, la promoción queda invalidada si el pago se realiza mediante Mercado Pago, transferencias 3.0 u otros métodos electrónicos que no sean MODO. La devolución no es acumulable con otras ofertas vigentes.

Cuánto tenés que gastar para obtener el reintegro del 20% con tope de $15.000

El beneficio contempla un 20% de reintegro con un tope de $15.000 por mes y por marca de tarjeta. Para alcanzar el máximo aprovechamiento del descuento, es necesario realizar compras por $75.000 mensuales, ya que el 20% de ese monto equivale al tope permitido.

Carrito supermercado

Este esquema permite organizar las compras de manera estratégica todos los miércoles, maximizando el ahorro. Quienes cuenten con más de una tarjeta de crédito del Banco Macro pueden repetir la operación con cada una y sumar reintegros adicionales, siempre respetando los límites establecidos por la promoción.

