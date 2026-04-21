La Fundación ADN lanza su primer Foro de Sostenibilidad para empresas en Mendoza

La sostenibilidad dejó de ser un concepto teórico para convertirse en un factor clave dentro del ADN de las empresas. En Mendoza, esta transformación empieza a tomar forma con la llegada del primer Foro de Sostenibilidad impulsado por Fundación ADN, que reunirá a referentes del sector productivo en una jornada enfocada en soluciones concretas.
El encuentro, que se realizará el 23 de abril en el Hotel Fuente Mayor, propone acercar herramientas, experiencias reales y nuevas oportunidades para que las empresas mendocinas incorporen la sostenibilidad como eje estratégico, mejorando su competitividad y proyección en un contexto cada vez más desafiante.
Por qué el Foro de Sostenibilidad en Mendoza apunta a transformar el ADN empresarial
El Foro de Sostenibilidad para empresas en Mendoza se posiciona como un espacio clave para repensar el rol del sector privado frente a los desafíos actuales. La propuesta busca integrar sostenibilidad, innovación y desarrollo productivo en la toma de decisiones estratégicas, con foco en resultados concretos.
“La sostenibilidad dejó de ser un concepto aspiracional para convertirse en una ventaja competitiva concreta. Hoy es un diferencial clave para las empresas que buscan crecer y adaptarse a los nuevos desafíos”, afirma Victoria Abihaggle, Directora Ejecutiva de Fundación ADN.
Durante la jornada, referentes mendocinos compartirán experiencias aplicadas a distintos sectores, con el objetivo de demostrar cómo la sostenibilidad puede convertirse en una herramienta real de eficiencia, ahorro y crecimiento. El foro también promueve el vínculo entre conocimiento técnico y gestión empresarial para generar impacto sostenible en la provincia.
Paneles y protagonistas: la agenda completa del Foro de Sostenibilidad
El evento se desarrollará con una agenda organizada en distintos paneles temáticos, cada uno enfocado en aspectos clave de la sostenibilidad aplicada a empresas.
El primer panel, sobre negocios sostenibles, estará a cargo de Ángel De Cicco, quien abordará planes de financiamiento, herramientas de ahorro y optimización de recursos, y normas ISO vinculadas a la gestión sostenible.
En el segundo bloque, Farid Nallim expondrá sobre economía circular, presentando un caso real de exportación en minería bajo este modelo y su aplicación práctica en empresas de la región.
El tercer panel estará centrado en energías renovables y será desarrollado por Nicolás Giorlando y Edgardo Aliaga, quienes compartirán casos de empresas que lograron hasta un 50% de ahorro energético, junto con criterios técnicos para instalaciones solares y alternativas de financiamiento.
Luego, Ornella Bernardi y Leandro Balaguer liderarán el panel de sostenibilidad empresarial, donde analizarán la implementación en Frío Latina, la creación de áreas específicas dentro de las organizaciones y metodologías de diagnóstico sostenible paso a paso.
El cierre estará a cargo de Camila Amoriza, quien presentará un aporte especial sobre inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad, incluyendo ejemplos de transición empresarial en Estados Unidos y una guía práctica con prompts aplicables a proyectos y empresas.