15 de abril de 2026 - 13:38

Jumbo devuelve $25.000: cómo aprovechar el reintegro con MODO y más de 10 bancos

La promo de MODO en Jumbo permite acceder a reintegros con pagos QR, con bancos adheridos, monto mínimo exigido y tope mensual por entidad.

El beneficio aplica solo en compras presenciales en Jumbo.

El beneficio aplica solo en compras presenciales en Jumbo.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Jumbo continúa con una promoción que permite acceder a reintegros pagando con MODO en compras realizadas en sus sucursales. El beneficio está dirigido a clientes de bancos y billeteras digitales y se activa mediante pagos con código QR en línea de cajas.

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La promoción se encuentra vigente desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril de 2026, o hasta alcanzar el tope total de $823.400.000 en reintegros. Solo aplica a compras presenciales y quedan excluidas las operaciones online y los pagos mediante transferencias.

Qué días se puede usar el reintegro y qué bancos participan del beneficio

El beneficio está habilitado los martes y jueves, siempre que el pago se realice a través de MODO, ya sea desde su app o desde aplicaciones bancarias integradas. Es obligatorio abonar mediante QR y utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina.

Jumbo

Las entidades adheridas incluyen:

  • Banco Santander (solo con tarjetas Visa)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Comafi
  • Banco Bancor
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP

Para acceder al beneficio, los usuarios deben tener una cuenta activa en la entidad emisora y asociarla a MODO dentro del plazo establecido, además de no registrar deudas o mora en sus productos financieros.

Monto mínimo, tope de reintegro y cómo se acredita la devolución

Para acceder al reintegro es necesario realizar una compra mínima de $100.000. Sobre ese monto se aplica una devolución del 20%, lo que equivale a $20.000 de reintegro.

MODO

El beneficio tiene un tope de $25.000 por banco por mes, monto que se alcanza con consumos cercanos a los $125.000. La acreditación se realiza dentro de los 30 días posteriores en la cuenta bancaria asociada.

Como el límite es por entidad, quienes utilicen tarjetas de distintos bancos pueden acceder al reintegro más de una vez, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción.

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