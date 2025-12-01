Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó las fechas de pago de diciembre

ANSES reprogramó el calendario de diciembre por el feriado del 8. Las Pensiones No Contributivas cobrarán desde el 9, con montos actualizados y bono incluido.

ANSES ajustó las fechas de pago de diciembre por el feriado nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reprogramó el calendario de pagos de diciembre debido al feriado del lunes 8 por la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este cambio impacta en jubilados y pensionados, que verán un corrimiento en la acreditación de haberes, aguinaldo y el bono extraordinario.

El organismo informó que los depósitos comenzarán el martes 9 de diciembre, manteniendo el orden habitual según la terminación del DNI. La modificación afecta también a quienes perciben Pensiones No Contributivas, que deberán tomar en cuenta las nuevas fechas oficiales.

ANSES publicó el nuevo cronograma de diciembre para Pensiones No Contributivas ANSES ajustó las fechas de pago y confirmó que el feriado del 8 de diciembre motivó la reprogramación. Si bien se movió el inicio del calendario, se mantuvo el orden por terminación del DNI. Las fechas actualizadas para las Pensiones No Contributivas serán las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025 En cuanto a los montos, con la actualización del 2,08%, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedan en $233.136,88, cifra que se eleva a $303.136,88 al sumar el bono extraordinario de $70.000. Para quienes comparan valores, la jubilación mínima asciende a $333.052,70 (o $403.052,70 con bono) y la PUAM se ubica en $266.442,16 (o $336.442,16 sumando el refuerzo).

Cómo revisar la fecha de cobro en Mi ANSES Las personas que cobran Pensiones No Contributivas pueden verificar si su pago ya fue programado ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. En el menú principal deben seleccionar "Cobros y haberes" y luego "Consultar fecha y lugar de cobro", donde se mostrará la fecha exacta correspondiente según el nuevo calendario de diciembre.