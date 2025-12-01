1 de diciembre de 2025 - 09:35

Pensiones No Contributivas: ANSES confirmó las fechas de pago de diciembre

ANSES reprogramó el calendario de diciembre por el feriado del 8. Las Pensiones No Contributivas cobrarán desde el 9, con montos actualizados y bono incluido.

ANSES ajustó las fechas de pago de diciembre por el feriado nacional.

ANSES ajustó las fechas de pago de diciembre por el feriado nacional.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reprogramó el calendario de pagos de diciembre debido al feriado del lunes 8 por la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este cambio impacta en jubilados y pensionados, que verán un corrimiento en la acreditación de haberes, aguinaldo y el bono extraordinario.

Leé además

Las principales cadenas ofrecen funciones como deshumidificación, modo sueño y control remoto.

Aire acondicionado por menos de $600.000: ofertas de Black Friday con descuento del 40%

Por Melisa Sbrocco
La propuesta busca potenciar la competitividad de las empresas locales y regionales.

Lanzan en Mendoza un nuevo ecosistema para la logística y la productividad empresarial

Por Matías Carretero

El organismo informó que los depósitos comenzarán el martes 9 de diciembre, manteniendo el orden habitual según la terminación del DNI. La modificación afecta también a quienes perciben Pensiones No Contributivas, que deberán tomar en cuenta las nuevas fechas oficiales.

Pensiones No Contributivas.jpg
Beneficiarios de PNC deben verificar su estado en Mi ANSES para evitar la suspensión del pago.

Beneficiarios de PNC deben verificar su estado en Mi ANSES para evitar la suspensión del pago.

ANSES publicó el nuevo cronograma de diciembre para Pensiones No Contributivas

ANSES ajustó las fechas de pago y confirmó que el feriado del 8 de diciembre motivó la reprogramación. Si bien se movió el inicio del calendario, se mantuvo el orden por terminación del DNI. Las fechas actualizadas para las Pensiones No Contributivas serán las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025

En cuanto a los montos, con la actualización del 2,08%, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedan en $233.136,88, cifra que se eleva a $303.136,88 al sumar el bono extraordinario de $70.000. Para quienes comparan valores, la jubilación mínima asciende a $333.052,70 (o $403.052,70 con bono) y la PUAM se ubica en $266.442,16 (o $336.442,16 sumando el refuerzo).

Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre
Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre
Cuánto aumentan las Pensiones No Contributivas en noviembre

Cómo revisar la fecha de cobro en Mi ANSES

Las personas que cobran Pensiones No Contributivas pueden verificar si su pago ya fue programado ingresando a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. En el menú principal deben seleccionar “Cobros y haberes” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”, donde se mostrará la fecha exacta correspondiente según el nuevo calendario de diciembre.

Si al revisar no aparece información actualizada, se recomienda volver a consultar en las horas siguientes, ya que ANSES va incorporando las novedades a medida que se procesan los depósitos. En caso de persistir la falta de datos, la vía indicada es dirigirse a la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción donde reside el titular para realizar el reclamo correspondiente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei busca acumular reservas por la cuenta capital: ¿puede Argentina imitar a Australia y Brasil?

Economistas advierten por la estrategia del Gobierno para sumar reservas sin frenar la desinflación

Por Redacción Economía
Los juguetes en Argentina son hasta 75% más costosos que en la región.

Alivio al bolsillo de Papá Noel: el Gobierno baja aranceles y busca frenar los precios récord de los juguetes

Por Redacción Economía
Fardos de ropa de Shein.

Furor por los fardos de ropa importada, mientras la producción nacional se derrumba

Por Redacción Economía
Ventas de autos 0km en noviembre.

La venta de autos 0km cayó en noviembre a nivel mensual e interanual: qué modelo fue el más vendido

Por Redacción Economía