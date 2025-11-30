30 de noviembre de 2025 - 10:31

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

El precio del dólar oficial para la venta terminó con números en alza el mes de noviembre. Conocé con qué precio abrirán los bancos el primer día de diciembre.

Dólar lunes 1 diciembre

Noviembre terminó con una tendencia alcista respecto al precio del dólar oficial a la venta en los bancos más importantes del país. Para este lunes, el primer día hábil de diciembre, el precio será el mismo con el que finalizó el viernes pasado.

Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina publicó en detalle el balance de octubre respecto a los diferentes sectores que demandaron más dólares en cuanto a importación y el consumo de diferentes servicios.

dólar lunes 1 diciembre

Precio del dólar para este lunes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica cada día (excepto el fin de semana) el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Cuál es la cotización del dólar para este lunes 1 de diciembre banco por banco:

  • Banco Nación: $1.475
  • Banco Galicia: $1.470
  • Banco BBVA: $1.470
  • Banco Santander: $1.480
  • Banco Ciudad: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.470
  • Banco Macro: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.470
  • Banco Supervielle: $1.472
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.475
  • Banco Comercio: $1.460
  • ICBC: $1.465
  • Brubank: $1.480

Perspectivas del mercado y contexto económico del país

El Banco Central detalló en su informe mensual del mercado de cambios que durante octubre volvió a concentrarse una fuerte demanda de divisas por parte de sectores vinculados a la importación de bienes esenciales para la industria y el consumo.

  • Entre los rubros que más dólares requirieron se ubicó nuevamente el sector energético, que registró pagos elevados por compras de gas, combustibles y electricidad, un componente que suele presionar la balanza cambiaria en momentos de mayor demanda interna. También se destacó la industria química y plástica, que debió afrontar pagos por insumos y materias primas clave para la producción local.
  • Otro sector con fuerte demanda fue el automotriz, debido a la importación de vehículos y autopartes, así como las empresas que incorporaron maquinaria y equipos industriales, un rubro históricamente dependiente del financiamiento externo.
  • En paralelo, el BCRA señaló que los servicios también implicaron una salida relevante de divisas. Los pagos vinculados a viajes y compras en el exterior encabezaron el listado, con un flujo neto negativo que superó al de meses previos.
  • A esto se sumaron los servicios empresariales y profesionales, además de los gastos en transporte internacional, impulsados por el movimiento comercial.
dólar lunes 1 diciembre

Según el Banco Central, esta combinación de importaciones y servicios mantuvo una presión constante sobre la demanda de dólares a lo largo del mes.

