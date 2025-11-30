Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

El precio del dólar oficial para la venta terminó con números en alza el mes de noviembre. Conocé con qué precio abrirán los bancos el primer día de diciembre.

Noviembre terminó con una tendencia alcista respecto al precio del dólar oficial a la venta en los bancos más importantes del país. Para este lunes, el primer día hábil de diciembre, el precio será el mismo con el que finalizó el viernes pasado.

Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina publicó en detalle el balance de octubre respecto a los diferentes sectores que demandaron más dólares en cuanto a importación y el consumo de diferentes servicios.

dólar lunes 1 diciembre WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica cada día (excepto el fin de semana) el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Cuál es la cotización del dólar para este lunes 1 de diciembre banco por banco: Banco Nación: $1.475

$1.475 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.470

$1.470 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.480

$1.480 Banco Patagonia: $1.470

$1.470 Banco Macro: $1.480

$1.480 Banco Hipotecario: $1.470

$1.470 Banco Supervielle: $1.472

$1.472 Banco Credicoop: $1.480

$1.480 Banco Piano: $1.475

$1.475 Banco Comercio: $1.460

$1.460 ICBC: $1.465

$1.465 Brubank: $1.480 Perspectivas del mercado y contexto económico del país El Banco Central detalló en su informe mensual del mercado de cambios que durante octubre volvió a concentrarse una fuerte demanda de divisas por parte de sectores vinculados a la importación de bienes esenciales para la industria y el consumo.