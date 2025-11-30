Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 1 de diciembre

Noviembre terminó con una tendencia alcista respecto al precio del dólar oficial a la venta en los bancos más importantes del país. Para este lunes, el primer día hábil de diciembre, el precio será el mismo con el que finalizó el viernes pasado.
Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina publicó en detalle el balance de octubre respecto a los diferentes sectores que demandaron más dólares en cuanto a importación y el consumo de diferentes servicios.
El Banco Central de la República Argentina publica cada día (excepto el fin de semana) el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.
El Banco Central detalló en su informe mensual del mercado de cambios que durante octubre volvió a concentrarse una fuerte demanda de divisas por parte de sectores vinculados a la importación de bienes esenciales para la industria y el consumo.
Según el Banco Central, esta combinación de importaciones y servicios mantuvo una presión constante sobre la demanda de dólares a lo largo del mes.