Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este viernes 28 de noviembre

El dólar oficial para la venta continúa en alza como lo fue toda la semana. Conocé el precio con el que abrirán los principales bancos este viernes.

El dólar oficial a la venta continúa en números un poco altos durante el fin de este jueves ($1.475). Esto se debe a diferentes factores relacionados, principalmente por la rebaja de la tasa de interés por parte del Banco Central de la República Argentina y por distintas cuestiones operativas luego del feriado extenso pasado. Conocé cómo estará este viernes.

dólar viernes 28 WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 28 de noviembre Banco Nación: $1.475

$1.475 Banco Galicia: $1.470

$1.470 Banco BBVA: $1.475

$1.475 Banco Santander: $1.480

$1.480 Banco Ciudad: $1.480

$1.480 Banco Patagonia: $1.470

$1.470 Banco Macro: $1.480

$1.480 Banco Hipotecario: $1.470

$1.470 Banco Supervielle: $1.470

$1.470 Banco Credicoop: $1.480

$1.480 Banco Piano: $1.475

$1.475 Banco Comercio: $1.460

$1.460 ICBC: $1.470

$1.470 Brubank: $1.470 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El dólar oficial volvió a mostrar presión alcista durante la última semana en Argentina y varios factores explican este movimiento.