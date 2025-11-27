27 de noviembre de 2025 - 13:43

Crédito del IPV: cómo acceder a una casa y cómo se realiza el desembolso

El IPV actualizó los valores para Construyo mi Casa, con cuotas, ingresos y metros financiados definidos para cada alternativa y desembolsos según avance de obra.

Los proyectos incluyen opciones desde 55 hasta 140 metros cuadrados con tasas entre 0 y 4 por ciento.

Los proyectos incluyen opciones desde 55 hasta 140 metros cuadrados con tasas entre 0 y 4 por ciento.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Este modelo permite financiar viviendas de distintas superficies, con cuotas actualizadas y montos que acompañan la evolución salarial. Gracias a esto, quienes cuentan con un terreno pueden iniciar una construcción financiada con previsibilidad y un proceso claro.

Cómo acceder a una casa del IPV y cuáles son las cuotas a pagar

Para ingresar al programa se debe tener un terreno propio o comprarlo dentro de los tres años posteriores, además de completar el período de ahorro previo. El IPV publica trimestralmente los valores de cuota de ahorro, ingreso mínimo necesario, metros financiados y tasa aplicada para cada alternativa.

ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN (0 %, 2 % y 4 %)

(Valores vigentes octubre–noviembre–diciembre 2025)

Alternativa I – 140 m² – Tasa 4 %

• Cuota de ahorro: 373,16 UVA = $596.870,15

• Ingreso mínimo: $2.984.350,75

Alternativa II – 120 m² – Tasa 4 %

• Cuota de ahorro: 327,80 UVA = $524.324,02

• Ingreso mínimo: $2.621.620,09

Alternativa III – 100 m² – Tasa 2 %

• Cuota de ahorro: 265,75 UVA = $425.064,69

• Ingreso mínimo: $2.125.323,43

Alternativa IV – 80 m² – Tasa 0 %

• Cuota de ahorro: 223,89 UVA = $356.118,67

• Ingreso mínimo: $1.790.584,34

Alternativa V – 60 m² – Tasa 0 %

• Cuota de ahorro: 200,83 UVA = $321.226,44

• Ingreso mínimo: $1.606.132,19

Alternativa VI – 55 m² – Tasa 0 %

• Cuota de ahorro: 174,36 UVA = $278.890,28

• Ingreso mínimo: $1.394.451,39

Cómo se devuelven las cuotas y qué impacto tiene la actualización salarial

Una vez adjudicado el crédito, las cuotas pasan a actualizarse mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), índice publicado por el INDEC y que ajusta el pago en función de los ingresos. El plan de devolución afecta el 20 % del ingreso familiar o del fiador, según corresponda, lo que permite mantener la accesibilidad del crédito y evitar aumentos desproporcionados.

Los postulantes deben cumplir con requisitos específicos si poseen propiedades adicionales.

Los postulantes deben cumplir con requisitos específicos si poseen propiedades adicionales.

Las viviendas de hasta 80 m² no pagan interés, mientras que las alternativas superiores aplican entre 0 % y 4 % según la categoría. Las cuotas del período de ahorro se actualizan por UVA, mientras que las del crédito lo hacen por CVS, lo que estabiliza la relación entre salario y cuota. De esta forma, el programa Construyo mi Casa se consolida como una de las herramientas más completas para financiar la construcción de viviendas en Mendoza.

