Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por media jornada en diciembre

Los sueldos de las empleadas domésticas suben en diciembre con aumento y bono incluido. Mirá cuánto corresponde por media jornada en cada categoría.

Las nuevas escalas salariales impactan en todas las categorías del personal doméstico.

Las nuevas escalas salariales impactan en todas las categorías del personal doméstico.

En diciembre las empleadas domésticas reciben un aumento definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que se suma al bono transitorio vigente para quienes superan cierto mínimo de horas semanales. Este último ajuste del año impacta directamente en los ingresos del sector.

La escala vigente contempla sueldos mínimos por hora y por mes, con y sin retiro.

Con la nueva escala salarial acordada, empleadoras y trabajadoras buscan saber cuánto corresponde cobrar por media jornada durante diciembre, considerando los incrementos y el refuerzo extraordinario que continúa aplicándose.

Nueva escala salarial, aumento y bono para empleadas domésticas en diciembre

A comienzos de noviembre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal doméstico. Durante la presentación del entendimiento se afirmó textualmente que el incremento general se aplicaría en dos etapas y que “el ajuste se aplicará en un 1,4 por ciento para noviembre y un 1,3 por ciento para diciembre”.

También se confirmó la continuidad del adicional no remunerativo para una parte del sector y se explicó que “está destinado a las trabajadoras que superan las 16 horas semanales y queda vinculado al nivel mínimo de actividad”.

El convenio ratificó que octubre no tendría variaciones, ya que el aumento previo se había otorgado en julio, agosto y septiembre con un total acumulado del 6,5 por ciento.

La media jornada muestra fuertes diferencias seg&uacute;n el tipo de tareas y modalidad de contrataci&oacute;n.

La media jornada muestra fuertes diferencias según el tipo de tareas y modalidad de contratación.

Desde noviembre rige nuevamente el refuerzo salarial que alcanzará también a diciembre y enero. En el caso del bono los montos quedan establecidos de la siguiente manera según la carga horaria semanal: de 0 a 12 horas corresponde un pago de 6000 pesos, entre 12 y 16 horas asciende a 9000 pesos, quienes superan las 16 horas perciben 14000 pesos y el personal sin retiro también recibe 14000 pesos. Además continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 30 por ciento en las provincias del sur.

Escala salarial diciembre 2025 con 1,3 por ciento acumulado

Supervisor o supervisora

  • Con retiro 471.956,01 pesos mensuales y 3.783,33 pesos por hora
  • Sin retiro 525.712,99 pesos mensuales y 4.143,70 pesos por hora

Personal para tareas específicas

  • Con retiro 438.475,56 pesos mensuales y 3.582,79 pesos por hora
  • Sin retiro 488.091,78 pesos mensuales y 3.926,84 pesos por hora

Caseros

  • Sin retiro 427.821,61 pesos mensuales y 3.383,54 pesos por hora

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro 427.821,61 pesos mensuales y 3.383,54 pesos por hora
  • Sin retiro 476.755,68 pesos mensuales y 3.784,32 pesos por hora

Personal para tareas generales

  • Con retiro 384.713,01 pesos mensuales y 3.135,99 pesos por hora
  • Sin retiro 427.821,61 pesos mensuales y 3.383,54 pesos por hora

Cuánto cobra una empleada doméstica por media jornada en diciembre en todas las categorías

Para calcular cuánto perciben las empleadas domésticas por media jornada se toma la base de 4 horas por día durante 5 días a la semana, lo que equivale a 20 horas semanales o 80 horas mensuales. Con esta carga horaria corresponde el bono de 14000 pesos, ya que supera las 16 horas semanales.

A continuación, el cálculo del ingreso mensual por media jornada según la tarifa por hora de cada categoría:

Supervisor o supervisora

  • Con retiro: 3.783,33 pesos por hora x 80 horas = 302.666 pesos
  • Sin retiro: 4.143,70 pesos por hora x 80 horas = 331.496 pesos
  • Total con bono: 316.666 pesos y 345.496 pesos respectivamente

Personal para tareas específicas

  • Con retiro: 3.582,79 pesos por hora x 80 horas = 286.623 pesos
  • Sin retiro: 3.926,84 pesos por hora x 80 horas = 314.147 pesos
  • Total con bono: 300.623 pesos y 328.147 pesos
    Pesos, billetes.jpg
    El bono de diciembre se suma para quienes superan las 16 horas semanales.

    El bono de diciembre se suma para quienes superan las 16 horas semanales.

Caseros

  • Sin retiro: 3.383,54 pesos por hora x 80 horas = 270.683 pesos
  • Total con bono: 284.683 pesos

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: 3.383,54 pesos por hora x 80 horas = 270.683 pesos
  • Sin retiro: 3.784,32 pesos por hora x 80 horas = 302.745 pesos
  • Total con bono: 284.683 pesos y 316.745 pesos

Personal para tareas generales

  • Con retiro: 3.135,99 pesos por hora x 80 horas = 250.879 pesos
  • Sin retiro: 3.383,54 pesos por hora x 80 horas = 270.683 pesos
  • Total con bono: 264.879 pesos y 284.683 pesos
