Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por media jornada en diciembre

En diciembre las empleadas domésticas reciben un aumento definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que se suma al bono transitorio vigente para quienes superan cierto mínimo de horas semanales. Este último ajuste del año impacta directamente en los ingresos del sector.
Con lanueva escala salarial acordada, empleadoras y trabajadoras buscan saber cuánto corresponde cobrar por media jornada durante diciembre, considerando los incrementos y el refuerzo extraordinario que continúa aplicándose.
Nueva escala salarial, aumento y bono para empleadas domésticas en diciembre
A comienzos de noviembre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cerró un nuevo acuerdo salarial para el personal doméstico. Durante la presentación del entendimiento se afirmó textualmente que el incremento general se aplicaría en dos etapas y que “el ajuste se aplicará en un 1,4 por ciento para noviembre y un 1,3 por ciento para diciembre”.
También se confirmó la continuidad del adicional no remunerativo para una parte del sector y se explicó que “está destinado a las trabajadoras que superan las 16 horas semanales y queda vinculado al nivel mínimo de actividad”.
El convenio ratificó que octubre no tendría variaciones, ya que el aumento previo se había otorgado en julio, agosto y septiembre con un total acumulado del 6,5 por ciento.
Desde noviembre rige nuevamente el refuerzo salarial que alcanzará también a diciembre y enero. En el caso del bono los montos quedan establecidos de la siguiente manera según la carga horaria semanal: de 0 a 12 horas corresponde un pago de 6000 pesos, entre 12 y 16 horas asciende a 9000 pesos, quienes superan las 16 horas perciben 14000 pesos y el personal sin retiro también recibe 14000 pesos. Además continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 30 por ciento en las provincias del sur.
Escala salarial diciembre 2025 con 1,3 por ciento acumulado
Supervisor o supervisora
Con retiro 471.956,01 pesos mensuales y 3.783,33 pesos por hora
Sin retiro 525.712,99 pesos mensuales y 4.143,70 pesos por hora
Personal para tareas específicas
Con retiro 438.475,56 pesos mensuales y 3.582,79 pesos por hora
Sin retiro 488.091,78 pesos mensuales y 3.926,84 pesos por hora
Caseros
Sin retiro 427.821,61 pesos mensuales y 3.383,54 pesos por hora
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro 427.821,61 pesos mensuales y 3.383,54 pesos por hora
Sin retiro 476.755,68 pesos mensuales y 3.784,32 pesos por hora
Personal para tareas generales
Con retiro 384.713,01 pesos mensuales y 3.135,99 pesos por hora
Sin retiro 427.821,61 pesos mensuales y 3.383,54 pesos por hora
Cuánto cobra una empleada doméstica por media jornada en diciembre en todas las categorías
Para calcular cuánto perciben las empleadas domésticas por media jornada se toma la base de 4 horas por día durante 5 días a la semana, lo que equivale a 20 horas semanales o 80 horas mensuales. Con esta carga horaria corresponde el bono de 14000 pesos, ya que supera las 16 horas semanales.
A continuación, el cálculo del ingreso mensual por media jornada según la tarifa por hora de cada categoría:
Supervisor o supervisora
Con retiro: 3.783,33 pesos por hora x 80 horas = 302.666 pesos
Sin retiro: 4.143,70 pesos por hora x 80 horas = 331.496 pesos
Total con bono: 316.666 pesos y 345.496 pesos respectivamente
Personal para tareas específicas
Con retiro: 3.582,79 pesos por hora x 80 horas = 286.623 pesos
Sin retiro: 3.926,84 pesos por hora x 80 horas = 314.147 pesos
Total con bono: 300.623 pesos y 328.147 pesos
Caseros
Sin retiro: 3.383,54 pesos por hora x 80 horas = 270.683 pesos
Total con bono: 284.683 pesos
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: 3.383,54 pesos por hora x 80 horas = 270.683 pesos
Sin retiro: 3.784,32 pesos por hora x 80 horas = 302.745 pesos
Total con bono: 284.683 pesos y 316.745 pesos
Personal para tareas generales
Con retiro: 3.135,99 pesos por hora x 80 horas = 250.879 pesos
Sin retiro: 3.383,54 pesos por hora x 80 horas = 270.683 pesos