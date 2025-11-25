25 de noviembre de 2025 - 08:58

ANSES confirmó el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados

La ANSES ajustó el calendario de pagos de diciembre por el feriado del 8. Jubilados y pensionados recibirán aumento, bono y aguinaldo sin realizar trámites.

Jubilados y pensionados aguardan el cobro de diciembre con aumento y refuerzo extra.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

La ANSES confirmó cambios en el calendario de pagos de diciembre debido al feriado del 8, lo que modifica la fecha de inicio de acreditaciones. El mes será clave para jubilados y pensionados, ya que incluye aumento, bono y aguinaldo.

Cómo quedan las fechas de cobro según ANSES para jubilados y pensionados en diciembre

El organismo previsional precisó que el feriado del lunes 8 de diciembre obliga a reordenar el esquema habitual. En ese sentido, la ANSES remarcó que el calendario recién empezaría al día siguiente, es decir, el martes 9”, a partir del cual se avanzará de manera progresiva según la terminación del DNI.

Créditos jubilados ANSES.jpg
El feriado del 8 modifica el inicio del calendario que organiza ANSES por DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

  • 1: miércoles 10 de diciembre

  • 2 y 3: jueves 11 de diciembre

  • 4 y 5: viernes 12 de diciembre

  • 6 y 7: lunes 15 de diciembre

  • 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

  • DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

  • 2 y 3: jueves 18 de diciembre

  • 4 y 5: viernes 19 de diciembre

  • 6 y 7: lunes 22 de diciembre

  • 8 y 9: martes 23 de diciembre

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con aumento, bono y aguinaldo

La actualización del 2,3% eleva la jubilación mínima a $340.746,35, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. El medio aguinaldo de diciembre alcanza los $170.373,18, por lo que el ingreso total estimado para este grupo ronda los $581.119,53.

El aguinaldo y el bono se acreditan automáticamente junto con los haberes del mes.

En el caso de la jubilación máxima, el haber sube a $2.292.900,39, y con el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el monto final del mes supera los $3.439.350,58. Todos estos importes se acreditarán de manera automática, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Quienes necesiten consultar su fecha exacta de cobro o verificar el banco asignado pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, la información oficial y el calendario de diciembre pueden encontrarse en el sitio del organismo mediante el anchor anses.gob.ar.

