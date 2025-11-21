21 de noviembre de 2025 - 09:06

Aguinaldo para jubilados y pensionados de ANSES: cuándo y cuánto cobran

ANSES confirmó el pago del aguinaldo, el aumento y el bono de diciembre para jubilados y pensionados, junto con el calendario completo según terminación de DNI.

En diciembre, ANSES confirmó el pago del aguinaldo junto con los haberes actualizados y el bono extraordinario. La medida impactará en jubilados y pensionados de todo el país, especialmente en quienes perciben la mínima, que alcanzarán los montos más altos del mes.

El organismo también oficializó el calendario de pago, que se desarrollará entre el 9 y el 23 de diciembre según la terminación del DNI. No se requerirá ningún trámite adicional, ya que el depósito será automático en cada cuenta bancaria.

Los jubilados y pensionados recibirán en diciembre el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre, calculado como el 50% del mejor haber percibido entre julio y diciembre.

Con el aumento del 2,34% y el refuerzo económico, el haber mínimo queda en $340.879,59, al que se suma un bono de $70.000 y un aguinaldo de $170.439,79. El total para quienes cobran la mínima será de $581.319,38, cifra que también alcanzarán las madres de siete hijos que acceden a la Pensión No Contributiva.

Para las PNC por discapacidad y por vejez, los haberes llegan a $238.615,71, y con bono más aguinaldo el monto final asciende a $427.923,56. Las titulares de la PNC para madres de siete hijos percibirán el mismo total que la mínima, mientras que las beneficiarias alcanzadas por la Tarjeta Alimentar mantendrán ese complemento.

La PUAM se ubicará en $272.703,67, y con el bono y el medio aguinaldo sumará $479.055,50. Sobre el refuerzo, el presidente Javier Milei expresó en el proyecto de Presupuesto 2026 que “su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor”, está garantizada. El bono será de $70.000 para quienes cobren la mínima y proporcional para quienes perciban hasta $410.746,35.

El calendario fijado por ANSES establece que los pagos se acreditarán del 9 al 23 de diciembre según la terminación del DNI, tanto para haberes mínimos como superiores, y sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Fechas de cobro del aguinaldo: cómo queda el calendario completo de ANSES

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminado en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminado en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminado en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminado en 3: 11 de diciembre

  • DNI terminado en 4: 12 de diciembre

  • DNI terminado en 5: 12 de diciembre

  • DNI terminado en 6: 15 de diciembre

  • DNI terminado en 7: 15 de diciembre

  • DNI terminado en 8: 16 de diciembre

  • DNI terminado en 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

