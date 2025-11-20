20 de noviembre de 2025 - 12:09

Sorpresa: la empresa de electrodomésticos que cierra una sucursal y genera preocupación

Se trata de una de las cadenas de retail más importantes del país. Piden la reincorporación de los trabajadores echados.

La empresa de electrodomésticos que cerró una sucursal y generó preocupación

La empresa de electrodomésticos que cerró una sucursal y generó preocupación

Foto:

Ilustrativa
Cierre de Frávega en Temperley (Buenos Aires)

Cierre de Frávega en Temperley (Buenos Aires)

Foto:

Gentileza / Perfil
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El cierre de una sucursal de Frávega en Temperley (provincia de Buenos Aires) encendió alertas en el sector del comercio y generó un conflicto laboral de alta tensión.

Leé además

Tras las elecciones en Chile, se fortalece el peso chileno de cara a las chances de ganar de Kast en el balotaje

El dólar baja en Chile y complica las compras de los argentinos: las razones

Por Redacción Economía
La oferta que hizo De Narváez para comprar Carrefour en Argentina

La oferta que hizo De Narváez para comprar Carrefour: ¿desaparece la marca rival de Changomás?

Por Redacción Economía

La tienda de Frávega, ubicada en Pasco y Salta, amaneció el martes con las persianas bajas y sin ninguna comunicación previa a sus empleados, quienes se enteraron de que habían sido despedidos al presentarse a trabajar.

Hubo entonces una protesta en la vereda, que contó con el respaldo del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Lomas de Zamora. El gremio denunció un "brutal avance patronal" y exigió la reincorporación inmediata de todos los trabajadores afectados.

Cierre de Frávega en Temperley (Buenos Aires)
Cierre de Frávega en Temperley (Buenos Aires)

Cierre de Frávega en Temperley (Buenos Aires)

Rubén Crosta, secretario general del CEC, repudió la acción de la empresa, a la que calificó como "un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma". Para el dirigente, la decisión de la compañía representa un "atropello" que no debe quedar sin respuesta.

Temen por más ajustes en Frávega a nivel nacional

Mientras los despedidos permanecían frente al local, Crosta advirtió que este cierre podría ser el inicio de un ajuste mucho más amplio dentro de la cadena de retail Frávega.

Según el sindicato, citado por iProfesional, Frávega prepararía un plan de despidos masivos que alcanzaría a 300 empleados en todo el país, elevando el nivel de conflicto en el sector.

El CEC asegura haber formalizado una denuncia ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyos representantes ya se presentaron en el lugar y convocaron a una audiencia con la empresa para intentar encauzar el conflicto.

Frávega
Frávega

Frávega

La postura del gremio es firme: "No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro", expresaron los trabajadores movilizados.

El sindicato llamó a la unidad con otras organizaciones sociales y gremiales para "frenar estos atropellos" y adelantó que continuará con las acciones gremiales hasta lograr la reincorporación inmediata de todos los afectados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los electrodomésticos que pueden triplicar el consumo energético en el patio

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu patio: equivale a mantener una bomba de agua funcionando todo el día

Por Andrés Aguilera
como limpiar electrodomesticos de acero inoxidable y hacer que brillen

Cómo limpiar electrodomésticos de acero inoxidable y hacer que brillen

Por Andrés Aguilera
Su acción rápida y su adaptabilidad a diferentes telas convierten a este aparato en tendencia porque mantiene las prendas listas en pocos minutos.

Adiós a la plancha: el electrodoméstico tendencia que quita arrugas y refresca la ropa al mismo tiempo

Por Lucas Vasquez
este es el electrodomestico que consume mas energia en tu bano: equivale a usar el secador de pelo 40 minutos al dia

Este es el electrodoméstico que consume más energía en tu baño: equivale a usar el secador de pelo 40 minutos al día

Por Andrés Aguilera