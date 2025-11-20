Sorpresa: la empresa de electrodomésticos que cierra una sucursal y genera preocupación

El cierre de una sucursal de Frávega en Temperley (provincia de Buenos Aires ) encendió alertas en el sector del comercio y generó un conflicto laboral de alta tensión.

La tienda de Frávega, ubicada en Pasco y Salta, amaneció el martes con las persianas bajas y sin ninguna comunicación previa a sus empleados, quienes se enteraron de que habían sido despedidos al presentarse a trabajar.

Hubo entonces una protesta en la vereda, que contó con el respaldo del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Lomas de Zamora. El gremio denunció un "brutal avance patronal" y exigió la reincorporación inmediata de todos los trabajadores afectados.

Rubén Crosta, secretario general del CEC, repudió la acción de la empresa, a la que calificó como "un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma". Para el dirigente, la decisión de la compañía representa un " atropello " que no debe quedar sin respuesta.

Mientras los despedidos permanecían frente al local, Crosta advirtió que este cierre podría ser el inicio de un ajuste mucho más amplio dentro de la cadena de retail Frávega.

Según el sindicato, citado por iProfesional, Frávega prepararía un plan de despidos masivos que alcanzaría a 300 empleados en todo el país, elevando el nivel de conflicto en el sector.

El CEC asegura haber formalizado una denuncia ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyos representantes ya se presentaron en el lugar y convocaron a una audiencia con la empresa para intentar encauzar el conflicto.

La postura del gremio es firme: "No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro", expresaron los trabajadores movilizados.

El sindicato llamó a la unidad con otras organizaciones sociales y gremiales para "frenar estos atropellos" y adelantó que continuará con las acciones gremiales hasta lograr la reincorporación inmediata de todos los afectados.