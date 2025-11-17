17 de noviembre de 2025 - 13:35

El dólar baja en Chile y complica las compras de los argentinos: las razones

El mercado chileno reaccionó optimista respecto a un eventual triunfo del derechista José Antonio Kast en el balotaje del 14 de diciembre.

Tras las elecciones en Chile, se fortalece el peso chileno de cara a las chances de ganar de Kast en el balotaje

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La mañana siguiente a la primera vuelta se caracterizó por la fortaleza del peso chileno frente a la divisa estadounidense.

El dólar experimentó una caída superior a los 15 pesos chilenos, pasando de promediar los CLP 932,43 en la jornada del viernes a cotizar en torno a los CLP 914 en sus primeros movimientos de apertura.

Paralelamente, la Bolsa de Santiago reflejó un optimismo aún más marcado. El IPSA, su principal indicador, se disparó hasta alcanzar los 9.858,02 puntos, llegando incluso a traspasar los 9.900 durante la mañana. El índice, que mide las acciones más importantes, mostró una variación positiva de 2,72%.

Entre las acciones que lideraron el desempeño se encuentran Blumar (12,61%), Cuprum (9,88%) y CencoMalls (4,55%).

Mala noticia para argentinos: la baja del dólar encarece las compras

Que la cotización del dólar caiga en Chile complica los cálculos en las compras que los argentinos hacen frecuentemente.

Es que si antes había que dividir por 930 o 940 pesos chilenos, ahora hay que cambiar a 910, encareciendo el costo del producto en dólares.

Por ejemplo, si el par de zapatillas figuraba a 50.000 chilenos, quedaba el viernes en 53,19 dólares. Hoy, con el fortalecimiento del peso chileno, pasa a casi 55 dólares.

Tiendas París (Chile)
