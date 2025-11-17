El dólar baja en Chile y complica las compras de los argentinos: las razones

La elección presidencial y parlamentaria en Chile , que dejó a Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (PR) como protagonistas del próximo balotaje , generó una reacción favorable y contundente en los mercados trasandinos.

La mañana siguiente a la primera vuelta se caracterizó por la fortaleza del peso chileno frente a la divisa estadounidense.

El dólar experimentó una caída superior a los 15 pesos chilenos , pasando de promediar los CLP 932,43 en la jornada del viernes a cotizar en torno a los CLP 914 en sus primeros movimientos de apertura.

El descenso se produce a pesar de la sorpresa que generó el resultado de la oficialista Jara, cuya aspiración era superar el 30% de los sufragios, obligándola ahora a buscar nuevos respaldos en el centro político. De allí, el optimismo del mercado chileno para que Kast, de la derecha, reúna el respaldo opositor de cara al 14 de diciembre.

Jara vs. Kast: se define en diciembre el futuro político de Chile.

Paralelamente, la Bolsa de Santiago reflejó un optimismo aún más marcado. El IPSA , su principal indicador, se disparó hasta alcanzar los 9.858,02 puntos , llegando incluso a traspasar los 9.900 durante la mañana. El índice, que mide las acciones más importantes, mostró una variación positiva de 2,72% .

Entre las acciones que lideraron el desempeño se encuentran Blumar (12,61%), Cuprum (9,88%) y CencoMalls (4,55%).

Mala noticia para argentinos: la baja del dólar encarece las compras

Que la cotización del dólar caiga en Chile complica los cálculos en las compras que los argentinos hacen frecuentemente.

Es que si antes había que dividir por 930 o 940 pesos chilenos, ahora hay que cambiar a 910, encareciendo el costo del producto en dólares.

Por ejemplo, si el par de zapatillas figuraba a 50.000 chilenos, quedaba el viernes en 53,19 dólares. Hoy, con el fortalecimiento del peso chileno, pasa a casi 55 dólares.