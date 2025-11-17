Elecciones en Chile: la carísima multa que empujó a la gente a las urnas y el "voto sorpresa"

El pueblo chileno deberá elegir a su Presidente en el balotaje del próximo 14 de diciembre, en un escenario de polarización entre dos candidatos que sumaron entre ambos apenas el 50% . Los análisis del día después de las elecciones se centran en el impacto del voto obligatorio , donde se manifestó una porción de ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales.

Elecciones en Chile: los dos modelos opuestos que Kast y Jara disputarán en el balotaje

La candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) y su competidor José Antonio Kast (Partido Republicano) no se sacaron grandes diferencias (26,7% y 23,9% respectivamente), en una elección presidencial donde votaron más de 13 millones de personas de un padrón habilitado de 15,7 millones .

El voto obligatorio, con sanciones que podrían llegar a los 130.000 pesos chilenos (más de 197.000 pesos argentinos ) repercutió en la expresión de un electorado que años anteriores hubiera preferido quedarse en su casa y en este caso optó por candidatos que salieron de la oferta común.

Las escuelas habilitadas como centros de votación se vieron colmadas y según pudo confirmar Los Andes , el mensaje fue el mismo: las altas multas tuvieron peso para movilizarse .

El sorpresivo tercer puesto de Franco Parisi (Partido de la Gente) se interpreta por ese lado. El 19% de este candidato outsider no estaba en los planes de ningún encuestador, resaltó la prensa chilena durante este lunes.

Es decir, fue un mensaje hacia los partidos tradicionales, no solo por el triunfo limitado de Jara, sino porque la candidata piñerista Evelyn Matthei (Vamos Chile) se postulaba en principio como su principal competidora y decepcionó con un quinto puesto (12,4%).

Incluso el libertario Johannes Kaiser sacó chapa con su cuarto lugar por encima de ella -logró el 13,4%- y Kast, ubicado en el margen extremo de la derecha, los superó a ambos en esa interna para llegar al balotaje.

A primera vista, Kast sale fortalecido con el apoyo público que Matthei y Kaiser le dieron tras reconocer los resultados. Mientras que a Jara se la observa "encerrada" en su electorado.

Sin embargo, el voto de Parisi es un misterio. "Ni facho, ni comunacho" fue el lema de campaña de este candidato, que en el año 2021 también había logrado un tercer puesto, pero esta vez lo hizo con 7 puntos más (sacó el 12% hace 4 años).

Ayer, el candidato ratificó su mensaje y les dijo a Jara y Kast que "tienen que salir a ganarse sus votos". Ese capital electoral será el que se discutirán ambos competidores de cara a diciembre.

Una porción de ciudadanos que no se definió por izquierda, pero tampoco con los tres candidatos identificados abiertamente con la derecha. Supo representar a los sectores medios "descontentos" con las opciones tradicionales, dicen los analistas del vecino país.

Anoche, Jara comenzó su campaña de corrimiento hacia el centro, mientras que Kast se encargó de remarcar que ella representa la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Comienza una carrera de cuatro semanas por esa conquista.