16 de noviembre de 2025 - 23:33

Elecciones en Chile: los dos modelos opuestos que Kast y Jara disputarán en el balotaje

Ningún candidato alcanzó el 50 %, en un clima de polarización que se definirá el 14 de diciembre. El panorama de Chile de cara al balotaje.

Kast vs. Jara: se define en diciembre el futuro político de Chile.

Kast vs. Jara: se define en diciembre el futuro político de Chile.

Foto:

Por Augusto Grilli Fox

Con el 83 % de las mesas escrutadas, Jeannette Jara gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025, con más del 26,7 % de los votos contra el 24,1% de José Antonio Kast.

Leé además

Cómo atenderán los malls y supermercados de Chile por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Chile: cómo funcionan los malls y supermercados por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Por Redacción Economía
Elecciones en Chile: la candidata del oficialismo Jeannete Jara (izq.) y el republicano José Antonio Kast (der.).

Los Andes en Chile: así Jara y Kast definirán la presidencia el 14 de diciembre

Por Martín Fernández Russo

Cómo se esperaba, ningún candidato alcanzó el 50 % de los votos, por lo que el 14 de diciembre será la segunda vuelta entre la candidata de Boric, Jeannette Jara y el conservador liberal Kast.

Embed

Lo que las encuestas no pudieron identificar, fue el "sorpresivo" tercer lugar, con más del 19,4 % de los votos, para el Independiente Franco Parisi y el cuarto para Johannes Kaiser con el 13,9 %. Por su parte, la ex ministra de Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, tenía poco más del 13 % de los votos. Los demás candidatos no alcanzaron el 3 % de los votos.

Con el foco de debate puesto, principalmente, en Seguridad y Migración, los trasandinos podrían dar un giro hacia la derecha teniendo en cuenta que Kaiser y Matthei le brindarían el apoyo a Kast, en la segunda vuelta.

Embed

El desafío para la izquierda de Jara y Boric no es imposible, pero si muy difícil dado que el techo de crecimiento es bajo en un marco global donde la mayoría de los oficialismos han sido derrotados en la pos pandemia, con Emmanuel Macron como principal excepción.

Más de 15.6 millones de chilenos están habilitados para definir el 14 de diciembre que rumbo toma su país, en una región Latinoamérica que ha crecido la derecha pero que sus dos principales economías, Brasil y México, se encuentran en la centro izquierda.

El dialogo, la institucionalidad y la capacidad de gestión asociada, van a ser determinantes para el futuro de la región. Veremos si sus representantes estarán a la altura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

José Antonio Kast

Chile: quién es José Antonio Kast, el candidato que podría devolver la derecha al poder

Por Redacción Mundo
Jeannete Jara al momento de emitir su voto en el Liceo Poeta Federal García Lorca de Conchalí.

Elecciones en Chile: Jeannette Jara sigue al frente por mínima ventaja sobre José Antonio Kast

Por Redacción
Cerraron las elecciones en Chile: expectativa por los resultados.

Con mucha afluencia, cerraron las elecciones en Chile y se aguarda por el ganador

Por Martín Fernández Russo
Elecciones en Chile: Jeannete Jara votó en el Liceo Poeta Federal García Lorca de Conchalí.

Qué dijeron los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannete Jara tras emitir su voto en Chile

Por Redacción