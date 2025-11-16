16 de noviembre de 2025 - 18:32

Con mucha afluencia, cerraron las elecciones en Chile y se aguarda por el ganador

Las elecciones presidenciales en Chile se realizaron de forma masiva, tras la implementación del voto obligatorio en todo el territorio. Desde ese país, Los Andes reporta en vivo los primeros datos oficiales.

Cerraron las elecciones en Chile: expectativa por los resultados.

Foto:

Los Andes
Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Enviado especial. Millones de ciudadanos se volcaron a las elecciones presidenciales en el país de Chile, tras la implementación del voto obligatorio con altas multas económicas a quiénes se ausenten. La candidata oficialista Jannette Jara se perfila como vencedora, pero resta saber si le alcanzará para asegurar un triunfo en primera vuelta o habrá balotaje.

La jornada estuvo marcada por una alta concurrencia en los locales de votación de cada municipalidad del vecino país. Se eligieron también diputados en todo el territorio y senadores en ocho regiones puntuales: Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, La Araucanía y Aysén.

Jeannette Jara, candidata a reemplazar a Gabriel Boric por el Partido Comunista, llegó a este domingo como la favorita. Por otra parte, los candidatos de derecha; José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi y Jonathan Kaiser, confiaron en que uno de ellos logrará imponer una segunda vuelta. De hecho los cuatro candidatos se refirieron a la posibilidad de "unir" fuerzas para esa próxima contienda.

El Servicio Electoral de Chile anticipó que alrededor de las 20 se conocerán los resultados preliminares. El escrutinio comenzó con las boletas presidenciales particularmente. Desde el vecino país, Los Andes se encuentra con un enviado especial para informar sobre el escenario electoral.

Elecciones en Chile 2025: con mucha afluencia por el voto obligatorio, ciudadanos chilenos acuden a las urnas.

Desde el exterior, los chilenos que se encuentran lejos de su nación también emitieron sus votos. Jara se quedaba con victorias con Nueva Zelanda, Corea, Japón y Australia. En tanto, el candidato republicano José Antonio Kast se imponía en Malasia y en Filipinas, aunque se trata de dos padrones de escaso peso electoral.

