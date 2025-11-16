16 de noviembre de 2025 - 10:54

Elecciones en Chile: Gabriel Boric llamó a la "unidad nacional" tras emitir su voto en Punta Arenas

Desde Chile, Los Andes sigue la jornada electoral en la que los ciudadanos chilenos definen el rumbo del país. Boric acudió al lugar de votación acompañado por su hija y reflexionó con una propia historia familiar.

Ahora, el presidente Gabriel Boric acudió esta mañana a votar en Punta Arenas, acompañado por su hija Violeta. Tras emitir el sufragio, aprovechó el momento para dejar un mensaje enfocado en la unidad y en el rol de las nuevas generaciones en la democracia.

Boric tras sufragar: "Para mí es una alegría"

Durante su presencia en el local de votación, Boric compartió una reflexión personal vinculada a su propia historia familiar y al significado de votar. Recordó cuando acompañaba a su padre en jornadas electorales y destacó la emoción que le genera repetir ese gesto hoy con su hija en brazos.

“Me acuerdo de cuando mi papá me llevaba a votar. Mi papá cuando se metía a la urna, me acuerdo que le marcaban el dedo y ahora poder votar con Violeta y fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría”, expresó el presidente.

Sobre la idea más importante a transmitirle al país, Boric señaló: “El mensaje que se le quiere dar al país de la familia porque de la familia unida Chile es una familia que al final por más allá de diferencias legítimas que tengamos vamos a estar juntos siempre y eso yo creo que es lo más importante de entender y para mí eso eso es lo importante”.

Chile elige presidente: voto obligatorio

Este domingo, Chile vive sus novenos comicios presidenciales desde el retorno a la democracia en 1990, en un clima marcado por la fuerte polarización política. El oficialismo, liderado por una candidata de izquierda, disputa el voto ciudadano contra ocho aspirantes al máximo poder del Ejecutivo.

Estas elecciones están marcadas por la implementación del voto obligatorio para todos los mayores de 18 y menores de 65 años.

Las autoridades prevén que con esta medida se duplique la participación ciudadana en comparación con los comicios anteriores y aumenten las probabilidades de que el resultado final deba resolverse en una segunda vuelta, programada para el 14 de diciembre.

