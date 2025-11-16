Elecciones en Chile: Gabriel Boric llamó a la "unidad nacional" tras emitir su voto en Punta Arenas

Desde Chile, Los Andes sigue la jornada electoral en la que los ciudadanos chilenos definen el rumbo del país. Boric acudió al lugar de votación acompañado por su hija y reflexionó con una propia historia familiar.

Tras la reciente apertura, Chile celebra este domingo 16 de noviembre una nueva elección presidencial. Los Andes se encuentra en el país vecino con un enviado especial para seguir la jornada electoral, donde los ciudadanos definirán quién será el nuevo mandatario para el período 2026-2030.

Ahora, el presidente Gabriel Boric acudió esta mañana a votar en Punta Arenas, acompañado por su hija Violeta. Tras emitir el sufragio, aprovechó el momento para dejar un mensaje enfocado en la unidad y en el rol de las nuevas generaciones en la democracia.

Boric tras sufragar: "Para mí es una alegría" Durante su presencia en el local de votación, Boric compartió una reflexión personal vinculada a su propia historia familiar y al significado de votar. Recordó cuando acompañaba a su padre en jornadas electorales y destacó la emoción que le genera repetir ese gesto hoy con su hija en brazos.

“Me acuerdo de cuando mi papá me llevaba a votar. Mi papá cuando se metía a la urna, me acuerdo que le marcaban el dedo y ahora poder votar con Violeta y fortaleciendo la democracia para el futuro, para esta generación, para mí es una alegría”, expresó el presidente.

Presidente Boric realiza discurso tras emitir su voto en Punta Arenas: "Nos unimos en pos de un futuro común"



Sobre la idea más importante a transmitirle al país, Boric señaló: "El mensaje que se le quiere dar al país de la familia porque de la familia unida Chile es una familia que al final por más allá de diferencias legítimas que tengamos vamos a estar juntos siempre y eso yo creo que es lo más importante de entender y para mí eso eso es lo importante".