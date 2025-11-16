Comenzaron las elecciones en Chile con "voto obligatorio" para definir al sucesor de Boric

Tras la reciente apertura, Chile celebra este domingo 16 de noviembre una nueva elección presidencial . Los Andes se encuentra en el país vecino con un enviado especial para seguir la jornada electoral, donde los ciudadanos definirán quién será el sucesor de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

Los chilenos acuden hoy a las urnas, en una votación que por primera vez es totalmente obligatoria . La medida rige desde la ley aprobada en 2022, que fijó sanciones para quienes no participen. Hasta entonces, la obligatoriedad alcanzaba solo a quienes se registraban previamente en el padrón.

Ocho candidatos compiten por la presidencia. Los comicios enfrentan a la figura del oficialismo, Jeannette Jara, que encabeza las encuestas de intención de voto, contra destacados líderes de la derecha que buscan un cambio de rumbo ideológico para el país.

Sin embargo, las encuestas coinciden en que ningún candidato alcanzará la mayoría necesaria, por lo que se proyecta la segunda vuelta el 14 de diciembre. Y aunque la candidata Jara hoy lidera los sondeos, las proyecciones indican que perdería en todos los escenarios posibles.

Administradora pública y abogada, es dirigente del Partido Comunista. Se desempeño como Ministra del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Boric y fue Subsecretaria de Previsión Social (2016–2018).

jeannette jara

Cuenta con el apoyo del Pacto Unidad por Chile, conformado por el Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical e independientes; otros partidos políticos como el Partido Popular y el Partido Igualdad.

Recientemente se desmarcó del presidente Boric, asegurando que su candidatura no representa la continuidad del actual gobierno

Evelyn Matthei, 71 años (Unión Demócrata Independiente)

Licenciada en economía, es la carta de la llamada “derecha tradicional” chilena. Su trayectoria política incluye el cargo de Alcaldesa de Providencia (2016-2024), Ministra del Trabajo y Previsión Social (2011-2013), senadora (1998-2011) y diputada (1990-1998).

Evelyn Matthei

A pesar de liderar las encuestas durante meses, su desempeño en las encuestas ha ido en descenso.

Cuenta con el apoyo de Pacto Chile Grande y Unido, integrado por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócratas Chile e Independientes; otros partidos políticos como Amarillos por Chile.

José Antonio Kast, 59 años (Partido Republicano)

Abogado y diputado (2002-2018), representa al sector más duro de la derecha -o “nueva derecha”. Su discurso se centra en el combate a la delincuencia, la expulsión de migrantes ilegales y en los valores conservadores.

antonio kast

Kast, ya enfrentó a Boric en el balotaje de 2021 y los sondeos se encuentra en el segundo lugar detrás de Jeannette Jara.

Su candidatura cuenta con el apoyo del Partido Republicano y Partido Social Cristiano.

Johannes Kaiser, 49 años (Partido Nacional Libertario)

Exmilitante republicano y fundador del Partido Nacional Libertario. Apodado como"el Milei chileno", Kaiser se ubica aún más a la derecha que Kast.Interpela a un votante joven y desencantado, propone reducir el Estado al mínimo y dejar la economía en manos del mercado, al igual que el libertario argentino.

Johannes Kaiser

Cuenta con el apoyo su Partido Nacional Libertario.

Franco Parisi, 57 años (Partido de la Gente)

Ingeniero Comercial y economista. Se postula por tercera vez a la presidencia de Chile, previamente lo hizo en 2013 y 2021. Sus candidaturas han estado rodeadas de controversia: en 2013 rindió hasta sus calzoncillos ante el Servicio Electoral (Servel); en 2016 fue acusado de presunto acoso sexual por una alumna de una universidad en Texas, y en 2021 tuvo que hacer campaña desde EE.UU, pues estaba impedido de entrar a Chile por una millonaria deuda con su ex esposa por alimentos.

Franco Parisi

Su postulación está respaldada únicamente por el Partido de la Gente.

Marco Enríquez-Ominami, 52 años (Independiente)

Licenciado en filosofía y cineasta. El ex diputado socialista va por su quinta candidatura a presidente. Se postula como independiente tras haber liderado el disuelto Partido Progresista (PRO).

Marco Enríquez-Ominami

Es el coordinador y fundador del Grupo de Puebla, un foro político de la izquierda latinoamericana y europea que incluye a líderes como Inácio Lula da Silva y los expresidentes Alberto Fernández y Rafael Correa, entre otros.

Harold Mayne-Nicholls, 64 años (Independiente)

Periodista, no ha tenido cargos políticos. Fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) y estuvo a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Harold Mayne-Nicholls

Optó por una candidatura independiente para reforzar su perfil ciudadano.

Eduardo Artés, 73 años (Independiente)

Profesor y dirigente de izquierda radical. Se postula por tercera vez en una elección presidencial, fue candidato en 2017 y 2021.

Eduardo Artés

Se ubica ideológicamente a la izquierda del Partido Comunista y tiene una postura crítica respecto a los partidos tradicionales de izquierda. Cuenta con el apoyo de Independientes y del Movimiento Acción Proletaria.

Datos de las encuestas

Según la última medición de la empresa de opinión pública Cadem, Jara lidera con 29% y Kast aparece segundo con el 24%, mientras que Matthei y Kaiser suman 16% y 13%, respectivamente.

jara y kast

Si las encuestas no fallan, ningún candidato alcanzará la mayoría necesaria y habrá segunda vuelta el 14 de diciembre.

Y aunque Jara hoy lidera, los sondeos proyectan que perdería en todos los escenarios posibles: 46% a 33% frente a Kast, 40% a 31% contra Matthei y 35% a 32% ante Kaiser.