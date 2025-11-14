14 de noviembre de 2025 - 11:29

Chile: cómo funcionan los malls y supermercados por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Hay una normativa que respetar el domingo de elecciones presidenciales. Pero hay buenas noticias para los viajeros argentinos: muchos comercios estarán abiertos.

Cómo atenderán los malls y supermercados de Chile por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Qué cierra y qué abre en Chile el domingo de elecciones 2025

La jornada de votación está definida en Chile como "feriado legal obligatorio" para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración, por lo que todos esos comercios deberán permanecer cerrados: entre las 21 del sábado 15 hasta las 6 del lunes 17 de noviembre.

En cambio, el resto del comercio -como supermercados, grandes tiendas (por ejemplo, una sucursal de Ripley que funciona en la ciudad y no dentro de un mall) o locales independientes- podrá operar con normalidad, siempre garantizando el derecho de los trabajadores a ejercer su voto, aclaró la Dirección de Trabajo trasandina.

Tiendas París (Chile)
Tiendas París (Chile)

Tiendas París (Chile)

"Este domingo 16 de noviembre es un día muy importante para el país, donde todas y todos estamos llamados a votar y a participar de manera informada. Queremos recordar que las trabajadoras y los trabajadores que deban cumplir funciones ese día tienen derecho a un permiso de tres horas para ir a votar, sin descuento en sus remuneraciones, y que los malls y strip centers deberán permanecer cerrados por tratarse de un feriado legal obligatorio. El llamado del Gobierno es a cumplir con estas normas y a fortalecer nuestra democracia a través de la participación", dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, Giorgio Boccardo.

Los empleados que trabajen durante las elecciones del domingo podrán ausentarse durante tres horas para acudir a su local de votación.

Además, el permiso laboral considera que no se presente un descuento para las personas llamadas a cumplir como vocal de mesa, miembro de colegio escrutador o delegado ante la Junta Electoral.

De cuánto es la multa por no votar en Chile

El gobierno chileno estableció multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, de 34.000 a 104.000 pesos chilenos aproximadamente (entre 36 y 109 dólares).

En contraste, en Argentina apenas se cobra como sanción $500 (apenas USD 0,34).

