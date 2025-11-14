Chile: cómo funcionan los malls y supermercados por las elecciones del domingo 16 de noviembre

Qué cierra y qué abre en Chile el domingo de elecciones 2025
La jornada de votación está definida en Chile como "feriado legal obligatorio" para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración, por lo que todos esos comercios deberán permanecer cerrados: entre las 21 del sábado 15 hasta las 6 del lunes 17 de noviembre.
En cambio, el resto del comercio -como supermercados, grandes tiendas (por ejemplo, una sucursal de Ripley que funciona en la ciudad y no dentro de un mall) o locales independientes- podrá operar connormalidad, siempre garantizando el derecho de los trabajadores a ejercer su voto, aclaró la Dirección de Trabajo trasandina.
"Este domingo 16 de noviembre es un día muy importante para el país, donde todas y todos estamos llamados a votar y a participar de manera informada. Queremos recordar que las trabajadoras y los trabajadores que deban cumplir funciones ese día tienen derecho a un permiso de tres horas para ir a votar, sin descuento en sus remuneraciones, y que los malls y strip centers deberán permanecer cerrados por tratarse de un feriado legal obligatorio. El llamado del Gobierno es a cumplir con estas normas y a fortalecer nuestra democracia a través de la participación", dijo el ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, Giorgio Boccardo.
Los empleados que trabajen durante las elecciones del domingo podrán ausentarse durante tres horas para acudir a su local de votación.
Además, el permiso laboral considera que no se presente un descuento para las personas llamadas a cumplir como vocal de mesa, miembro de colegio escrutador o delegado ante la Junta Electoral.
De cuánto es la multa por no votar en Chile
El gobierno chileno estableció multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, de 34.000 a 104.000 pesos chilenos aproximadamente (entre 36 y 109 dólares).
En contraste, en Argentina apenas se cobra como sanción $500 (apenas USD 0,34).