Precios en Chile: el shopping que rompió récord en ventas, los outlets y los productos que vuelven locos a los argentinos

Enviado especial. Pese a los vaivenes en la economía argentina, Chile sigue siendo un imán de compras para turistas argentinos. La región de Coquimbo , que recibe en temporada de verano alrededor de 800 mil visitantes de nuestro país, entiende que esta ventaja potencia su oferta y los números los acompañan.

Cayó un falso médico chileno que atendía a discapacitados y falsificaba documentación para estafar mutuales

Sorpresa por los precios de Decathlon Argentina al comparar con Chile: ¿conviene o no?

“Los argentinos que vinieron en enero batieron todos los récords. Tuvimos un shock de ventas impresionante, sobre todo en tecnología, indumentaria y línea blanca”, ratificó Hernán Crespo , gerente Mall Vivo , en el corazón de Coquimbo.

Este shopping esta en pleno centro de la región y se puede incluir en un itinerario de día de paseo y compras . “Acá estás en el centro de Coquimbo, hay en las inmediaciones del mall paseos de barco piratas que recorren toda la costa, está muy cerca el Barrio Inglés, con un gran atractivo de bares, se puede llegar a La Cruz del Tercer Milenio (monumento emblema de la zona con 93 metros de altura y vistas imperdibles)”, enumeró Crespo.

Un tip viajero no menor : ese mall tiene en su patio de comidas acceso gratis a una terraza con vistas espectaculares a la costa.

“Pueden llegar en bus sin problema desde la costa o La Serena. Si bien no tenemos ningún problema de seguridad, es muy seguro, hay que tener los cuidados obvios como en toda gran ciudad. Pero aquí, dentro del mall, tenemos mucha seguridad”, remarcó el gerente del shopping.

Promociones para argentinos en Coquimbo

Coquimbo tiene mucha oferta comercial, con mall y outles. Por lo que cada lugar diseña su propia estrategia. “Para este enero 2026 esperamos que se repita el escenario 2025 e incluso, mejore. Estamos preparando una campaña de rebajas de hasta el 45% en las grandes tiendas, que comienzan en diciembre”, adelantó Hernán Crespo.

“Además vamos a lanzar una cuponera exclusiva para argentinos con descuentos. Esto en complemento de la campaña “valija llena”, que son descuentos en determinados productos que sabemos que no se encuentran en Argentina”, agregó.

Los precios que vuelven locos a los argentinos en Coquimbo

Para conocer los precios reales que se encuentran hoy en Chile, primero debemos conocer sobre qué cambio tomaremos los precios. Ya hemos dicho que lo más conveniente es usar la tarjeta de crédito para que los consumo se nos traduzcan en el dólar oficial, que luego tendremos que pagar en Argentina con dólares físicos o desde nuestra cuenta en en esa divisa para evitar los impuestos por compra en el exterior.

Es decir, teniendo el cuenta que el dólar cotiza en promedio en Chile a 940. De esta manera pasaremos los precios trasandinos a dólar para luego convertiros a pesos argentinos teniendo como referencia el dólar oficial del banco Nación: hay a 1.445.

Por ejemplo un producto de 10.000 pesos chilenos, lo divididos por los 940 del dólar en ese país. Serían UDS 10,63. Esto, multiplicado por los $1445 del dólar oficial en Argentina, terminaremos pagado $15.372.

Precios de celulares en Chile

Galaxy A56 5G se vende a 360.000 chilenos ($553.400) Galaxy A36 5G a 280.000 pesos chilenos ($430.425).

Mientras que los importes de los más requeridos, los iPhone se pueden encontrar en. Por ejemplo, un iPhone 17 Pro Max de 256 gb está en 1.550.000 chilenos ($2.380.000), de 512 gb 1.820.000 chilenos ($2.800.000) de 1 terabyte 2.080.000 pesos chilenos ($3.200.000).

Pero el teléfono más buscado por los argentinos es el iPhone 13, confesó el vendedor de la tienda. Este modelo está en oferta en 540.000 pesos chilenos ($830.000).

Precios de zapatillas y ropa en Chile

Zapatilla Converse clásicas en 80.000 pesos chilenos ($123.000), Adidas para running Duramo rc2 65.000 pesos chilenos ($99.900). Las clásicas chancletas Adidas se pueden encontrar en oferta a 20.000 pesos chilenos ($ 30.600).

11

Remeras Adidas para hacer deporte 17.000 pesos chilenos ($26.100), remeras Adidas modelos urbanos 25.000 pesos chilenos ($38.400), remeras de algodón Puma 15.000 ($23.000)

Pantalones de jean 21.000 pesos chilenos ($32.200), Camisas 20.000 pesos chilenos ($ 30.600).

10

Los precios en HyM,, una de las tiendas más buscadas

Camisas de mujer 17.000 pesos chilenos ($26.100), Top manga corta desde 9.000 pesos chilenos ($13.800)

Blazer de mujer en oferta 12.000 pesos chilenos ($18.400) Camisas de mujer en oferta 10.000 pesos chilenos ($15.372), Jean mujer 12.000 pesos chilenos ($18.400)

Pullover desde 7.000 pesos chilenos ($10.700), Top borda desde $9000 pesos chilenos ($13.800)

3

7

Los precios en lo outlet de Coquimbo

La región de Coquimbo también cuanta con dos grandes outlets de primeras marcas en la zona céntrica. Esta es una las opciones más buscadas por los turistas que llegan “sedientos” de ofertas

Uno de estos es el Patio Outlet Peñuelas, con una ubicación privilegiada entre Coquimbo y La Serena y uno de los más visitados por los argentinos.

9

Allí hay gran oferta en línea blanca, en tiendas como Cannon o Rosen. Además de negocios de Levis, O’neill, Dockers, Rebook entre las marcar más buscadas.

Buzos Levis con 50% de descuento a 22.000 pesos chilenos ($33.800), promociones de 3x2 en jean tanto para mujer como para hombre (quedan en promedio en 40.000 chilenos, unos $61.000), remeras Levis manga corta, de hombre y mujer, con 40% de descuento quedan en promedio 18.000 pesos chilenos ($27.100).

1

En tras tienda ofrecen remeras maga corta marca Volcon en 13.000 pesos chilenos ($19.400), pantalones jean de primera marca en oferta por hasta 8.000 pesos chilenos ($12.000), remeras en 4.000 pesos chilenos ($6.100)

Plumones de 1,5 plazas en 23.000 pesos chilenos ($33.200), de 2,5 plazas en 34.000 pesos chilenos ($49.000)

Juegos de sábanos Cannon de 200 hilos 60% algodón de 1,5 plazas en 27.000 pesos chilenos ($41.500) y 39.000 pesos chilenos ($60.000) de 2,5 plazas.

Otro de los productos más buscados son los termos y vasos marca Stanley. UN termo edición limitado por ejemplo se puede encontrar en 50.000 pesos chilenos ($76.800).