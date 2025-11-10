Los videos del tiroteo en la tienda Ripley: pánico, rostros cubiertos y vitrinas rotas

Un violento tiroteo se registró este sábado por la tarde en el interior del Mall Arauco Maipú, en la Región Metropolitana de Chile, provocando escenas de pánico y preocupación entre clientes y turistas.
En plena tarde, delincuentes irrumpieron en una sucursal de la popular tienda de retail en un mall de Chile. Se llevaron perfumes y lentes.
El hecho ocurrió cerca de las 16, cuando un grupo de cuatro delincuentes encapuchados ingresó a la reconocida tienda Ripley del centro comercial y efectuó varios disparos al aire.
De acuerdo con información policial reportada por BioBioChile, los sujetos, con armas de fuego, intimidaron a trabajadores y clientes del local, para luego romper vitrinas en los sectores de perfumería y óptica, desde donde se llevaron diversos productos.
El teniente coronel Gustavo Tapia confirmó que no hubo personas lesionadas y precisó que los asaltantes huyeron en un vehículo blanco con dirección desconocida.
“Carabineros se constituyó en el lugar y se entrevistó con el encargado de seguridad, quien señaló que un grupo de aproximadamente cuatro sujetos, premunidos con armas y con sus rostros cubiertos, intimidaron a las personas que se encontraban en el interior”, explicó el oficial.
Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente de la PDI.
En tanto, el subinspector Sebastián Pérez Cruz indicó que el delito fue tipificado como robo con intimidación.
“Proceden a sustraer diversos perfumes y gafas. Asimismo, proceden a efectuar tres disparos al interior para posteriormente huir del lugar en un vehículo el cual actualmente está siendo buscado. En cuanto el avalúo aún no se determina”, señaló.
Según los primeros antecedentes, dos de los disparos fueron al aire y uno habría sido dirigido hacia un trabajador, aunque sin impactarlo.
Personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) continuaban realizando peritajes en el lugar para identificar a los responsables y determinar su paradero.
Tras lo ocurrido, la tienda Ripley permaneció cerrada el sábado, mientras el mall retomó sus actividades con refuerzo de seguridad.