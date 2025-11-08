Al menos seis muertos y 750 heridos tras el paso de un feroz tornado en el sur de Brasil

Al menos seis personas perdieron la vida y unas 750 resultaron heridas tras el paso de un tornado que devastó una pequeña localidad del sur de Brasil , dejando tras de sí una escena de destrucción sin precedentes en la zona.

El fenómeno volcó automóviles y redujo a escombros numerosas viviendas en Rio Bonito do Iguaçu , una ciudad de unos 14.000 habitantes situada en el estado de Paraná.

El tornado se desató a última hora del viernes, con ráfagas que alcanzaron los 250 kilómetros por hora. Este sábado, entre ruinas y calles cubiertas de restos, las autoridades actualizaron el número de víctimas mientras los habitantes trataban de recomponerse del desastre.

Vecinos de la localidad relataron que un fuerte vendaval, acompañado de lluvia y granizo , los tomó por sorpresa y duró apenas unos minutos.

"Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?", relató a una cadena local Roselei Dalcandon delante de su negocio convertido en escombros.

La mujer contó que había salido de su tienda poco antes de que ocurriera el tornado, pero su hijo permanecía adentro. "Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó", dijo.

Tornado en Brasil EFE

De acuerdo con el informe más reciente del gobierno de Paraná, seis personas murieron, aunque la cifra podría aumentar debido a la presencia de desaparecidos. Equipos de bomberos y personal médico de distintos municipios cercanos han atendido hasta el momento a 750 heridos.

De ellos, nueve se encuentran en estado crítico y varios han requerido intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, al menos una persona sigue sin ser localizada, mientras los equipos de rescate continúan recibiendo reportes de familiares, por lo que el número de desaparecidos podría incrementarse en las próximas horas, según informaron las autoridades estatales.