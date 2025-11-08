Israel confirmó que Hamas entregó el cuerpo de un rehén argentino: tenía 61 años

Israel informó este sábado que el cuerpo entregado el viernes por Hamas pertenece a Lior Rudaeff , un ciudadano argentino-israelí de 61 años, asesinado el 7 de octubre de 2023 cuando defendía el kibutz Nir Yitzhak, situado cerca de la Franja de Gaza .

La identificación fue realizada por el instituto nacional de medicina legal y anunciada por el Ejército israelí , que notificó a su familia antes de proceder a la repatriación para su entierro en Israel .

El reconocimiento oficial cerró más de dos años de incertidumbre para sus allegados. Rudaeff , casado, padre de cuatro hijos y abuelo de dos niños, había llegado a Israel con siete años y desarrolló su vida en el mismo kibutz donde murió. Trabajó en el campo, condujo camiones para transportar producción agrícola, administró una pequeña fábrica de plásticos y colaboró como chofer voluntario de ambulancias .

En octubre de 2023 , cumplía funciones como responsable de seguridad de su comunidad cuando el ataque de Hamas alcanzó la zona. Su cuerpo fue trasladado a Gaza el mismo día , y en mayo de 2024 se confirmó su muerte.

Durante el ataque, su hijo menor, Ben, se encontraba en el festival de música electrónica por la paz donde se hallaron 260 víctimas . Corrió más de diez kilómetros para escapar, luego de encontrar su vehículo destruido. Su familia, incluida su esposa Yaffa, de origen marroquí, permaneció en Israel mientras aguardaba noticias sobre su paradero.

La tregua con Israel

La entrega del cuerpo se enmarca en los términos de la tregua vigente desde el 10 de octubre, coordinada por Estados Unidos. Ese acuerdo prevé que Israel transfiera 15 restos mortales a Gaza por cada uno que Hamas devuelva. Desde el hospital Naser, en Jan Yunis, autoridades sanitarias confirmaron el ingreso de 15 cadáveres procedentes de Israel bajo supervisión de la Cruz Roja.

En paralelo, Hamas y sus aliados mantienen el compromiso de devolver cinco cuerpos adicionales —cuatro israelíes y un ciudadano tailandés— como parte del mismo esquema. En total, el grupo se comprometió a restituir los restos de 28 rehenes fallecidos.

El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen El vocero de Hamas Abu Obeida, en el centro de la imagen. EFE

El 7 de octubre de 2023, Hamas secuestró a 251 personas durante su incursión en el sur de Israel. La mayoría fue devuelta en dos treguas previas. El 13 de octubre, el grupo liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos a cambio de casi 2000 presos palestinos.

El Foro de las Familias, principal organización israelí que impulsó el retorno de los cautivos, celebró la confirmación de la repatriación de Rudaeff, al considerar que “reconforta en cierta medida a una familia que vivió más de dos años de angustia e incertidumbre”.

“No descansaremos mientras no vuelva a casa el último rehén”, afirmaron en un comunicado. Pese a la continuidad del acuerdo, Israel denunció demoras deliberadas por parte de Hamas. El grupo respondió que numerosos cuerpos permanecen bajo los escombros en Gaza, devastada por la ofensiva israelí.